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Поблизу окупованої Горлівки український дрон знищив російську вантажівку та задвохсотив водія: "Прилетело крыло, дорога перекрыта". ВIДЕО
Рух логістичними маршрутами російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Донеччини залишається смертельно небезпечним через цілодобовий вогневий контроль з боку Збройних сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис із наслідками успішної атаки українського далекобійного безпілотника на трасі поблизу окупованого міста Горлівка. На оприлюднених кадрах зафіксовано вантажний автомобіль окупантів, який після точного влучання повністю охоплений вогнем посеред автошляху, через що рух цією ділянкою траси довелося повністю перекрити. Водій російської вантажівки ліквідований.
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