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Новини Відео Окуповані території
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Поблизу окупованої Горлівки український дрон знищив російську вантажівку та задвохсотив водія: "Прилетело крыло, дорога перекрыта". ВIДЕО

Рух логістичними маршрутами російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Донеччини залишається смертельно небезпечним через цілодобовий вогневий контроль з боку Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис із наслідками успішної атаки українського далекобійного безпілотника на трасі поблизу окупованого міста Горлівка. На оприлюднених кадрах зафіксовано вантажний автомобіль окупантів, який після точного влучання повністю охоплений вогнем посеред автошляху, через що рух цією ділянкою траси довелося повністю перекрити. Водій російської вантажівки ліквідований.

Дивіться: Оператори ББпС 28 ОМБр взяли під вогневий контроль логістику в Горлівці. ВIДЕО

Також дивіться: Український дрон патрулює об’їзну дорогу в окупованому Донецьку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21196) Горлівка (199) знищення (10289) Донецька область (11279) дрони (8348) Горлівський район (10)
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Прилетів чарівник, на дроні з України, і покарав окупантів за їх злочини в Україні! Покарання орків, НЕВІДВОРОТНЄ!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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05.06.2026 09:31 Відповісти
Який жах
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05.06.2026 09:32 Відповісти
Який чудовий жах...
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05.06.2026 09:36 Відповісти
Так вантажівка пуста, нафуа?
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05.06.2026 09:55 Відповісти
Хто казав що пуста?
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05.06.2026 10:09 Відповісти
 
 