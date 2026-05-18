Воєнкору з Горлівки, який підтримував армію РФ, загрожує 12 років тюрми

В Україні оголосили підозру воєнному кореспонденту з окупованої Горлівки, який публічно підтримував армію РФ та збирав допомогу для російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує прокуратура Донецької області.

Що відомо

За даними слідства, чоловік із 2014 року займається проросійською пропагандою.

Він веде власний Telegram-канал, де виправдовує збройну агресію РФ проти України, поширює дезінформацію та публікує матеріали на підтримку російської армії.

Також, за інформацією прокуратури, пропагандист організовував збори для забезпечення підрозділів ЗС РФ.

Окрім цього, він пише книги про так звану "СВО" та поширює фейки щодо обстрілів окупованих міст.

Що загрожує пропагандисту

Прокурори заочно повідомили йому про підозру за ч. 6 ст. 111-1 КК України – колабораційна діяльність.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до 15 років.

Також щодо нього запровадили санкції РНБО України.

