Експравоохоронця затримали за підозрою у мародерстві під час окупації Чернігівщини, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Колишньому працівнику правоохоронних органів оголошено нову підозру у викраденні майна під час тимчасової окупації частини Чернігівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано колишнього військовослужбовця, працівника правоохоронного органу", - йдеться в повідомленні.
За даними Цензор.НЕТ, мова йде про колишнього співробітника управління державної охорони (УДО) Владислава Чередниченка.
Суть нової підозри
Йому інкримінують таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 КК України).
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, який служив в Управлінні державної охорони України, не прибув до місця служби та залишився у власному помешканні в селі Нова Басань.
Слідство стверджує, що під час перебування населеного пункту під контролем російських військ чоловік налагодив контакти з військовими РФ і спільно з ними проник до місцевого магазину. Звідти було викрадено продовольчі товари, промислові вироби та прикраси.
Під час обшуку за місцем проживання частину викраденого майна, зокрема прикраси, було виявлено та вилучено. Також повідомляється, що чоловіка затримали на горищі будинку, де він намагався переховатися.
Попередні рішення судів
Раніше його вже засуджували до 15 років позбавлення волі за державну зраду та інші злочини, однак пізніше цей вирок був скасований судом вищої інстанції, і його виправдали.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави близько 50 млн грн. У разі доведення вини чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.
