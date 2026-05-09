Експравоохоронця затримали за підозрою у мародерстві під час окупації Чернігівщини, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Колишньому працівнику правоохоронних органів оголошено нову підозру у викраденні майна під час тимчасової окупації частини Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано колишнього військовослужбовця, працівника правоохоронного органу", - йдеться в повідомленні.

За даними Цензор.НЕТ, мова йде про колишнього співробітника управління державної охорони  (УДО) Владислава Чередниченка.

Суть нової підозри

Йому інкримінують таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, який служив в Управлінні державної охорони України, не прибув до місця служби та залишився у власному помешканні в селі Нова Басань.

Слідство стверджує, що під час перебування населеного пункту під контролем російських військ чоловік налагодив контакти з військовими РФ і спільно з ними проник до місцевого магазину. Звідти було викрадено продовольчі товари, промислові вироби та прикраси.

Під час обшуку за місцем проживання частину викраденого майна, зокрема прикраси, було виявлено та вилучено. Також повідомляється, що чоловіка затримали на горищі будинку, де він намагався переховатися.

Попередні рішення судів

Раніше його вже засуджували до 15 років позбавлення волі за державну зраду та інші злочини, однак пізніше цей вирок був скасований судом вищої інстанції, і його виправдали.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави близько 50 млн грн. У разі доведення вини чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

На Чернігівщині затримали екссиловика за крадіжки під час окупації
Топ коментарі
+12
Чого це я не дивуюсь ?
09.05.2026 11:32 Відповісти
+8
тому що це закономірна сутність нашої ,,правопохоронної,, системи.....
09.05.2026 11:49 Відповісти
+4
Мародерство це 432 стаття.А в нього просто крадіжка,стаття 185 ч.4.Але те що він з кацапами разом був,от де біда!!!!
09.05.2026 11:59 Відповісти
Не ставтеся до цього мусора так упереджено.Він просто мародерив,а міг же і зовсім на сторону ворога перейти.Як у Словянську.
Хронологія та наслідки подій

Захоплення міськвідділу: 12 квітня 2014 року озброєні бойовики https://www.radiosvoboda.org/a/25331011.html захопили будівлю міліції у Слов'янську, забрали зброю та заблокували підступи.Поведінка правоохоронців: Керівництво міськвідділу та частина підлеглих https://texty.org.ua/fragments/53541/Milicioner_jakyj_zdav_viddil_miliciji_u_Slovansku-53541/ здали установу без спротиву, а деякі співробітники відкрито перейшли до лав так званої «народної міліції» сепаратистів.Розподіл особового складу: Співробітники МВС розділилися - https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D1%94%EF%B8%8F%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-11-media-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80/1334849388785088/ частина стала колаборантами, а інша частина залишилася вірною Україні та залишила окуповану територію.Звільнення міста: 5 липня 2014 року сили АТО повністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA_(2014) вибили проросійські формування зі Слов'янська.Покарання: Щодо міліціонерів-зрадників СБУ та прокуратура відкрили кримінальні провадження за статтями про державну зраду та створення терористичної організації.
09.05.2026 12:50 Відповісти
Справи відкрили, а чи покарали хоч когось з них?
09.05.2026 13:40 Відповісти
Управлі́ння держа́вної охоро́ни Украї́ни (УДОУ) - державний правоохоронний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 орган спеціального призначення, що підпорядкований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України та підконтрольний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді України.
09.05.2026 14:33 Відповісти
Невже, це отой міндіч чи шифери??
09.05.2026 11:46 Відповісти
Мусор це завжди мусор..
09.05.2026 13:02 Відповісти
як приспічить, не викликайте "мусор"
09.05.2026 14:17 Відповісти
А прикраси з якого металу зроблені? Схожі на сувенірні.
09.05.2026 13:41 Відповісти
І чому дивуватися,всі поліція це мародери та зрадники.
09.05.2026 17:03 Відповісти
 
 