Блогерам, які "зливали" позиції Сил оборони у соцмережах, "світить" 8 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України викрила нові факти незаконного розповсюдження інформації про розташування українських сил. У результаті спецоперації затримано трьох блогерів, які "зливали" дані про позиції та переміщення Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, на Донеччині затримано місцевого жителя, який публікував у TikTok відео з маршрутами руху і тимчасового базування українських військових колон у Краматорську. Його дописи набирали до 100 тисяч переглядів.
У Чернігівській області викрито ще двох адміністраторів телеграм-каналів із десятками тисяч підписників. Один із них поширював координати блокпостів та маршрути пересування поліцейських патрулів серед 17 тисяч користувачів, інший – ухилявся від мобілізації й водночас публікував напрямки руху мобільних груп ТЦК на своїй сторінці з понад 6 тисячами підписників.
Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони й комп’ютери, які використовувалися для публікації зібраних координат. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь держави-агресора.
Зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил;
- ч. 2 ст. 114-2 – поширення даних про переміщення чи розташування військових формувань під час воєнного стану.
Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників затриманих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль