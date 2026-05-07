Блогерам, которые "сливали" позиции Сил обороны в соцсетях, "светит" 8 лет лишения свободы, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила новые факты незаконного распространения информации о расположении украинских войск. В результате спецоперации задержаны трое блогеров, которые "сливали" данные о позициях и передвижениях Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в Донецкой области задержан местный житель, который публиковал в TikTok видео с маршрутами движения и временного базирования украинских военных колонн в Краматорске. Его посты набирали до 100 тысяч просмотров.

В Черниговской области разоблачены еще два администратора Telegram-каналов с десятками тысяч подписчиков. Один из них распространял координаты блокпостов и маршруты передвижения полицейских патрулей среди 17 тысяч пользователей, другой – уклонялся от мобилизации и одновременно публиковал направления движения мобильных групп ТЦК на своей странице с более чем 6 тысячами подписчиков.







Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютеры, которые использовались для публикации собранных координат. Экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу государства-агрессора.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных сил;

ч. 2 ст. 114-2 – распространение данных о перемещении или расположении воинских формирований во время военного положения.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможных сообщников задержанных.

