Блогерам, которые "сливали" позиции Сил обороны в соцсетях, "светит" 8 лет лишения свободы, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины выявила новые факты незаконного распространения информации о расположении украинских войск. В результате спецоперации задержаны трое блогеров, которые "сливали" данные о позициях и передвижениях Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба СБУ.
По данным следствия, в Донецкой области задержан местный житель, который публиковал в TikTok видео с маршрутами движения и временного базирования украинских военных колонн в Краматорске. Его посты набирали до 100 тысяч просмотров.
В Черниговской области разоблачены еще два администратора Telegram-каналов с десятками тысяч подписчиков. Один из них распространял координаты блокпостов и маршруты передвижения полицейских патрулей среди 17 тысяч пользователей, другой – уклонялся от мобилизации и одновременно публиковал направления движения мобильных групп ТЦК на своей странице с более чем 6 тысячами подписчиков.
Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютеры, которые использовались для публикации собранных координат. Экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу государства-агрессора.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных сил;
- ч. 2 ст. 114-2 – распространение данных о перемещении или расположении воинских формирований во время военного положения.
Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможных сообщников задержанных.
