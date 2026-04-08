На Сумщине священника УПЦ МП приговорили к 5 годам за передачу координат ПВО врагу

Суд признал виновным 41-летнего протоиерея одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в распространении информации о дислокации украинских военных и систем противовоздушной обороны в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.

Что установил суд

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.

Прокуроры доказали, что он передавал через мессенджер своему собеседнику точные координаты военных объектов в Шостке и Шосткинском районе.

Особое внимание он уделял расположению средств ПВО, обеспечивающих защиту от воздушных атак.

Читайте: С 2022 года по материалам СБУ возбуждено более 200 уголовных дел в отношении клириков УПЦ (МП)

Как действовал фигурант

По данным следствия, священнослужитель собирал информацию среди местных жителей – расспрашивал о местах базирования украинских военных и имеющемся вооружении.

Полученные данные он систематически передавал, указывая конкретные адреса объектов.

Читайте также: Героизировали рашистов и ждали захвата Киевской и Черкасской областей: разоблачены трое клириков УПЦ МП, - СБУ

Задержание и доказательства

Правоохранители задержали мужчину в сентябре 2025 года.

Во время обыска у него изъяли прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

С тех пор он находился под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольно сотрудничали с россиянами: прокуратура документирует и привлекает к ответственности предателей, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В суде священнослужитель полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Он объяснил свои действия тем, что якобы пытался обезопасить односельчан от обстрелов, поскольку собеседник обещал повлиять на российских военных, чтобы те не атаковали населенный пункт.

Впрочем, как отметили в Офисе генпрокурора, несмотря на эти обещания, оккупанты неоднократно обстреливали поселок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Борьба с "агентами в рясах" — отдельное направление работы, — Малюк