На Сумщине священника УПЦ МП приговорили к 5 годам за передачу координат ПВО врагу
Суд признал виновным 41-летнего протоиерея одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в распространении информации о дислокации украинских военных и систем противовоздушной обороны в Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.
Что установил суд
Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.
Прокуроры доказали, что он передавал через мессенджер своему собеседнику точные координаты военных объектов в Шостке и Шосткинском районе.
Особое внимание он уделял расположению средств ПВО, обеспечивающих защиту от воздушных атак.
Как действовал фигурант
По данным следствия, священнослужитель собирал информацию среди местных жителей – расспрашивал о местах базирования украинских военных и имеющемся вооружении.
Полученные данные он систематически передавал, указывая конкретные адреса объектов.
Задержание и доказательства
Правоохранители задержали мужчину в сентябре 2025 года.
Во время обыска у него изъяли прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
С тех пор он находился под стражей.
В суде священнослужитель полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается.
Он объяснил свои действия тем, что якобы пытался обезопасить односельчан от обстрелов, поскольку собеседник обещал повлиять на российских военных, чтобы те не атаковали населенный пункт.
Впрочем, как отметили в Офисе генпрокурора, несмотря на эти обещания, оккупанты неоднократно обстреливали поселок.
точніше засудили гундяєвського феесбешного агента в рясі