На Сумщине священника УПЦ МП приговорили к 5 годам за передачу координат ПВО врагу

Протоиерей передавал россиянам данные об украинской ПВО в Шостке

Суд признал виновным 41-летнего протоиерея одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в распространении информации о дислокации украинских военных и систем противовоздушной обороны в Сумской области.

Что установил суд

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.

Прокуроры доказали, что он передавал через мессенджер своему собеседнику точные координаты военных объектов в Шостке и Шосткинском районе.

Особое внимание он уделял расположению средств ПВО, обеспечивающих защиту от воздушных атак.

Как действовал фигурант

По данным следствия, священнослужитель собирал информацию среди местных жителей – расспрашивал о местах базирования украинских военных и имеющемся вооружении.

Полученные данные он систематически передавал, указывая конкретные адреса объектов.

Задержание и доказательства

Правоохранители задержали мужчину в сентябре 2025 года.

Во время обыска у него изъяли прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

С тех пор он находился под стражей.

В суде священнослужитель полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Он объяснил свои действия тем, что якобы пытался обезопасить односельчан от обстрелов, поскольку собеседник обещал повлиять на российских военных, чтобы те не атаковали населенный пункт.

Впрочем, как отметили в Офисе генпрокурора, несмотря на эти обещания, оккупанты неоднократно обстреливали поселок.

У в'язниці має носити спецробу у вигляді плаття. Йому буде звично, пі тєру закацапському.
08.04.2026 16:26 Ответить
У табір, до полонених кацапів, його... Хай там "духовно окормляє" "споріднені душі"... Може, морду наб'ють...
08.04.2026 16:37 Ответить
Будет с тюрьмы(филактерии) потом филькиные грамоты писать?
08.04.2026 16:49 Ответить
точніше засудили гундяєвського феесбешного агента в рясі
08.04.2026 16:52 Ответить
 
 