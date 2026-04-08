На Сумщині священника УПЦ МП засудили до 5 років за передачу координат ППО ворогу

Суд визнав винним 41-річного протоієрея одного з храмів Української православної церкви московського патріархату у поширенні інформації про розміщення українських військових і систем протиповітряної оборони на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.

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Що встановив суд

Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що він передавав через месенджер своєму співрозмовнику точні координати військових об’єктів у Шостці та Шосткинському районі.

Особливу увагу він приділяв розташуванню засобів ППО, які забезпечують захист від повітряних атак.

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Як діяв фігурант

За даними слідства, священнослужитель збирав інформацію серед місцевих жителів – розпитував про місця базування українських військових і наявне озброєння.

Отримані дані він систематично передавав, вказуючи конкретні адреси об’єктів.

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Затримання і докази

Правоохоронці затримали чоловіка у вересні 2025 року.

Під час обшуку у нього вилучили прокремлівську літературу та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Відтоді він перебував під вартою.

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У суді священнослужитель повністю визнав свою провину та заявив, що розкаюється.

Він пояснив свої дії тим, що нібито намагався убезпечити односельців від обстрілів, оскільки співрозмовник обіцяв вплинути на російських військових, щоб ті не атакували населений пункт.

Втім, як зазначили в Офісі генпрокурора, попри ці обіцянки окупанти неодноразово обстрілювали селище.

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