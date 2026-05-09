1 725 11

Бывшего правоохранителя задержали по подозрению в мародерстве во время оккупации Черниговщины, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Бывшему сотруднику правоохранительных органов предъявлено новое подозрение в хищении имущества во время временной оккупации части Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержан бывший военнослужащий, сотрудник правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем сотруднике Управления государственной охраны (УГО) Владиславе Чередниченко.

Суть нового подозрения

Ему инкриминируют тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ подозреваемый, который служил в Управлении государственной охраны Украины, не прибыл на место службы и остался в собственном доме в селе Новая Басань.

Следствие утверждает, что во время пребывания населенного пункта под контролем российских войск мужчина наладил контакты с военными РФ и совместно с ними проник в местный магазин. Оттуда были похищены продовольственные товары, промышленные изделия и украшения.

Во время обыска по месту жительства часть похищенного имущества, в частности украшения, была обнаружена и изъята. Также сообщается, что мужчину задержали на чердаке дома, где он пытался спрятаться.

Предыдущие решения судов

Ранее его уже приговаривали к 15 годам лишения свободы за государственную измену и другие преступления, однако позже этот приговор был отменен судом высшей инстанции, и его оправдали.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 50 млн грн. В случае доказательства вины мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Черниговской области задержали экс-силовика за кражи во время оккупации
УГО государственная измена подозрение Офис Генпрокурора Черниговская область Нежинский район Новая Басань
Топ комментарии
+12
Чого це я не дивуюсь ?
показать весь комментарий
09.05.2026 11:32 Ответить
+8
тому що це закономірна сутність нашої ,,правопохоронної,, системи.....
показать весь комментарий
09.05.2026 11:49 Ответить
+4
Мародерство це 432 стаття.А в нього просто крадіжка,стаття 185 ч.4.Але те що він з кацапами разом був,от де біда!!!!
показать весь комментарий
09.05.2026 11:59 Ответить
Не ставтеся до цього мусора так упереджено.Він просто мародерив,а міг же і зовсім на сторону ворога перейти.Як у Словянську.
Хронологія та наслідки подій

Захоплення міськвідділу: 12 квітня 2014 року озброєні бойовики https://www.radiosvoboda.org/a/25331011.html захопили будівлю міліції у Слов'янську, забрали зброю та заблокували підступи.Поведінка правоохоронців: Керівництво міськвідділу та частина підлеглих https://texty.org.ua/fragments/53541/Milicioner_jakyj_zdav_viddil_miliciji_u_Slovansku-53541/ здали установу без спротиву, а деякі співробітники відкрито перейшли до лав так званої «народної міліції» сепаратистів.Розподіл особового складу: Співробітники МВС розділилися - https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D1%94%EF%B8%8F%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-11-media-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80/1334849388785088/ частина стала колаборантами, а інша частина залишилася вірною Україні та залишила окуповану територію.Звільнення міста: 5 липня 2014 року сили АТО повністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA_(2014) вибили проросійські формування зі Слов'янська.Покарання: Щодо міліціонерів-зрадників СБУ та прокуратура відкрили кримінальні провадження за статтями про державну зраду та створення терористичної організації.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:50 Ответить
Справи відкрили, а чи покарали хоч когось з них?
показать весь комментарий
09.05.2026 13:40 Ответить
Управлі́ння держа́вної охоро́ни Украї́ни (УДОУ) - державний правоохоронний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 орган спеціального призначення, що підпорядкований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України та підконтрольний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді України.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:33 Ответить
Невже, це отой міндіч чи шифери??
показать весь комментарий
09.05.2026 11:46 Ответить
Мусор це завжди мусор..
показать весь комментарий
09.05.2026 13:02 Ответить
як приспічить, не викликайте "мусор"
показать весь комментарий
09.05.2026 14:17 Ответить
А прикраси з якого металу зроблені? Схожі на сувенірні.
показать весь комментарий
09.05.2026 13:41 Ответить
І чому дивуватися,всі поліція це мародери та зрадники.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:03 Ответить
 
 