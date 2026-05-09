Бывшего правоохранителя задержали по подозрению в мародерстве во время оккупации Черниговщины, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Бывшему сотруднику правоохранительных органов предъявлено новое подозрение в хищении имущества во время временной оккупации части Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержан бывший военнослужащий, сотрудник правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем сотруднике Управления государственной охраны (УГО) Владиславе Чередниченко.

Суть нового подозрения

Ему инкриминируют тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ подозреваемый, который служил в Управлении государственной охраны Украины, не прибыл на место службы и остался в собственном доме в селе Новая Басань.

Следствие утверждает, что во время пребывания населенного пункта под контролем российских войск мужчина наладил контакты с военными РФ и совместно с ними проник в местный магазин. Оттуда были похищены продовольственные товары, промышленные изделия и украшения.

Во время обыска по месту жительства часть похищенного имущества, в частности украшения, была обнаружена и изъята. Также сообщается, что мужчину задержали на чердаке дома, где он пытался спрятаться.

Предыдущие решения судов

Ранее его уже приговаривали к 15 годам лишения свободы за государственную измену и другие преступления, однако позже этот приговор был отменен судом высшей инстанции, и его оправдали.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 50 млн грн. В случае доказательства вины мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

