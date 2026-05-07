15 лет тюрьмы получил предатель, который воевал против защитников Луганщины и выдавал себя за россиянина, - СБУ

На 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества приговорен завербованный россиянами житель Луганска, который воевал против Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, предатель присоединился к рядам так называемых "зенитно-ракетных войск ЛНР" еще в 2017 году. Его назначили командиром "отделения 2-й зенитно-ракетной батареи 123-й мотострелковой бригады ЛНР", входившей в состав 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

С начала полномасштабного вторжения он воевал против украинских сил в Бахмутском районе, атакуя вертолеты армейской авиации ВСУ. За одну из сбитых целей боевик получил 300 тысяч российских рублей.

В 2024 году его перевели в 3-й штурмовой батальон вооруженных формирований РФ. Во время боев в Луганской области украинские военные уничтожили его подразделение, и именно он стал единственным, кто выжил. Предателя взяли в плен в июле 2024 года.

Предатель хотел избежать наказания

Чтобы избежать наказания, задержанный пытался выдать себя за гражданина России и сообщил следователям вымышленные данные. Однако контрразведка СБУ установила его личность и доказала службу на стороне агрессора.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили контрразведчики и следователи Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

