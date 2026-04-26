Ликвидированного коллаборациониста Ляпкина посмертно приговорили к 15 годам с конфискацией имущества, - решение суда
21 апреля Винницкий городской суд заочно приговорил ликвидированного херсонского коллаборациониста Владимира Ляпкина к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении суда.
Роль в оккупационной власти
Суд установил, что с мая 2022 года по сентябрь 2024 года Ляпкин занимал должность руководителя незаконно созданной "Государственной службы безопасности Херсонской области".
Он выполнял функции заместителя начальника в звании генерал-майора и получал зарплату в российских рублях.
По данным следствия, Ляпкин организовывал работу подчиненных, координировал деятельность оккупационной структуры и способствовал ее функционированию в интересах государства-агрессора.
Также в апреле 2023 года он получил награду оккупантов "За заслуги перед Херсонской областью" II степени.
Приговор суда
Ему инкриминировали государственную измену и коллаборационную деятельность.
Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 15 лет.
Биография и деятельность
Ляпкин был кадровым сотрудником СБУ и до 2014 года возглавлял департамент оперативного документирования.
После бегства в Крым он снова оказался в поле зрения украинских правоохранителей уже во время полномасштабной войны.
Во время оккупации Херсона он руководил так называемыми "фильтрационными мероприятиями" и репрессиями против местных жителей.
Дальнейшая судьба
В 2025 году СБУ сообщила ему о подозрении.
Впоследствии он присоединился к российскому подразделению "Барс-33", где воевал под позывным "Батай".
6 апреля 2026 года Ляпкин был ликвидирован во время боевых действий.
У даному випадку видно , що рішення виніс 'найвищий суд'
Приклад: обходять козиря,який стільки вже порушень наробив.