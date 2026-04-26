Новости Разоблачение коллаборантов Ликвидация коллаборантов и предателей
Ликвидированного коллаборациониста Ляпкина посмертно приговорили к 15 годам с конфискацией имущества, - решение суда

Ликвидированного херсонского топ-коллаборациониста Ляпкина приговорили к 15 годам лишения свободы

21 апреля Винницкий городской суд заочно приговорил ликвидированного херсонского коллаборациониста Владимира Ляпкина к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении суда.

Роль в оккупационной власти

Суд установил, что с мая 2022 года по сентябрь 2024 года Ляпкин занимал должность руководителя незаконно созданной "Государственной службы безопасности Херсонской области".

Он выполнял функции заместителя начальника в звании генерал-майора и получал зарплату в российских рублях.

По данным следствия, Ляпкин организовывал работу подчиненных, координировал деятельность оккупационной структуры и способствовал ее функционированию в интересах государства-агрессора.

Также в апреле 2023 года он получил награду оккупантов "За заслуги перед Херсонской областью" II степени.

Читайте: Суд заочно приговорил депутата из Геническа Булочника к 10 годам за работу на оккупантов

Приговор суда

Ему инкриминировали государственную измену и коллаборационную деятельность.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья из Херсона возглавляла "аграрный департамент" оккупантов: супруги и их сын взяты под стражу

Биография и деятельность

Ляпкин был кадровым сотрудником СБУ и до 2014 года возглавлял департамент оперативного документирования.

После бегства в Крым он снова оказался в поле зрения украинских правоохранителей уже во время полномасштабной войны.

Во время оккупации Херсона он руководил так называемыми "фильтрационными мероприятиями" и репрессиями против местных жителей.

Читайте также: На левобережье Херсонщины ликвидировали подполковника оккупационного МЧС РФ и его жену, — росСМИ

Дальнейшая судьба

В 2025 году СБУ сообщила ему о подозрении.

Впоследствии он присоединился к российскому подразделению "Барс-33", где воевал под позывным "Батай".

6 апреля 2026 года Ляпкин был ликвидирован во время боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добровольно сотрудничали с россиянами: прокуратура документирует и привлекает к ответственности предателей, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Топ комментарии
+18
Крім того, йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років.
26.04.2026 10:54 Ответить
+12
Потужна перемога . От тепер заживемо.💪
26.04.2026 10:51 Ответить
+11
Посмертним вирок дають,та живих ,а ще з вищих ешелонів,зрадників і колаборантів,обходять десятою дорогою і сто причин,чому навіть підозри не можна дати.
Приклад: обходять козиря,який стільки вже порушень наробив.
26.04.2026 10:53 Ответить
судові виконавці отримали пропуск на той світ?
26.04.2026 10:46 Ответить
Потужна перемога . От тепер заживемо.💪
показать весь комментарий
26.04.2026 10:51 Ответить
Чого ти так? Цілком законна процедура... Законом передбачена. Якщо ВЖЕ почався судовий розгляд справи - він не може буть припинений, у зв'язку зі смертю обвинуваченого (це може буть зроблено тільки на стадії досудового слідства. Але тоді передбачено, за клопотанням зацікавлених осіб, і "посмертний судовий розгляд" - для можливого виправдання обвинуваченого, та "очищення чесного імені"). У мене,в практиці, був подібний випадок. Але "зацікавлена особа" відмовилася , потім, подавать клопотання - надто вже переконливі докази вини були, і там "карячилися" проблеми для рідних - у випадку посмертного визнання його винним, в суді ...).
26.04.2026 11:28 Ответить
Ну то заживемо все таки прекрасно після процедури?💪
26.04.2026 11:50 Ответить
Я лише "пояснив ситуацію", прочитавши твоє невдоволене бурчання ... (У кацапів є, для цього, більш точний термін - "брюзжание"... ). Це, коли люди не розуміють ситуації, але вона їм не подобається, і вони "виливають жовч", на неї...
26.04.2026 12:11 Ответить
Є таке 'поняття' як 'вищий по інстанції суд' ...
У даному випадку видно , що рішення виніс 'найвищий суд'
26.04.2026 12:24 Ответить
То таке... Що вирішила доля - то рішення ЇЇ... І лише стосовно самого винного... Але залишаються і живі нащадки, і для них це рішення - "зміна статусу", та матеріально-юридичні наслідки"... Наприклад, при позбавленні винного військового звання (додаткова міра покарання), вдова та неповнолітні діти втрачають право на отримання пенсії, "в зв'язку зі смертю годувальника". Члени сім'ї втрачають право на користування послугами військово-медичних закладів. Якщо в рішенні наявна конфіскація майна - то близькі не мають права претендувать на спадщину... Можливі й інші обмеження, подібного характеру, для "домочадців"...
26.04.2026 12:38 Ответить
Яке ще бурчання-брюзжання? Я констатував факт як ми класно заживемо після цієї новини. А ти вирішив лікбези з юриспруденції проводити. Не нуди, заради бога.
26.04.2026 13:43 Ответить
"Нудить" почав саме ТИ... Я просто дав юридичне пояснення, з юридичного питання...
26.04.2026 13:48 Ответить
Посмертним вирок дають,та живих ,а ще з вищих ешелонів,зрадників і колаборантів,обходять десятою дорогою і сто причин,чому навіть підозри не можна дати.
Приклад: обходять козиря,який стільки вже порушень наробив.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:53 Ответить
Крім того, йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:54 Ответить
Приходить дохлий Ляпкін влаштовуватись у правоохоронні органи,а йому кадровик каже-ми вас взять не можемо.Суд заборонив.
26.04.2026 11:23 Ответить
26.04.2026 12:48 Ответить
У пеклі буде займаться своїми прямими посадовими обов'язками - контролем за внутрішньою безпекою, в казані з "героями СВО"... І доноси писатиме Сатані - на "недастатачна лаяльных"...
26.04.2026 13:55 Ответить
А також балотуватися в народні депутати на 3 роки!
26.04.2026 12:52 Ответить
Речь идёт о другом. Достать его конечно оттуда невозможно, а вот кое-какие активы, недвига-это вполне реально. На этом можно погреть руки. С того света кассацию никто не напишет
26.04.2026 10:54 Ответить
А на яку посаду в правопохоронних органах він "звідти" міг претендувати?
26.04.2026 11:18 Ответить
СММщика, наприклад...
26.04.2026 12:54 Ответить
Оттакої! Таки недаремно судді отримують величезні зарплати ... тяжко працюють , бідолашні , бо ще стільки покійників треба засудити !
26.04.2026 11:04 Ответить
У суддів попереду не початий край роботи.
26.04.2026 11:07 Ответить
для мене це треш. для міндіча, дєрьмака, татарова, шуфрича, бойка і тп зрадників немає ніяких впроваджень, але 200 го зрадника покарали суворо.
26.04.2026 11:05 Ответить
Дебільненько якось
26.04.2026 11:07 Ответить
Дохлого підара засудили,щоб віджати його майно! Що не зрозуміло?
26.04.2026 11:07 Ответить
ЗСУ винесли цьому покидьку свій вирок і виконали його.
26.04.2026 11:15 Ответить
А чого й досі, не ліквідовано колабораційний "Союз радянських офіцерів", - нащадок КПРС (КПУ), та всіх його прихльобників - служителів кремля?
26.04.2026 11:22 Ответить
Що стосовно Баканова?
26.04.2026 11:30 Ответить
Це ж Україна.
26.04.2026 11:36 Ответить
скільки мусорів та сбу шників разом з прокурорами та суддями перейшло на бік ворога і скільки з них посадили?
26.04.2026 12:01 Ответить
Чому вони винесли такий м'який вирок? То зрада. А то що посади заборрнили обіймати то правильно. Дотречі. Всі ці, так звані, судді судять і простих українців
26.04.2026 12:17 Ответить
і хто ж його посадить.....він жe труп
26.04.2026 15:11 Ответить
Круто. Дайте розумному судді орден. Тільки як тепер злочинця для відбуття покарання з пекла дістати?
26.04.2026 19:11 Ответить
 
 