Суд заочно приговорил депутата из Геническа Булочника к 10 годам за работу на оккупантов
Херсонский городской суд заочно приговорил депутата Генического горсовета Дмитрия Булочника к 10 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении суда.
Детали приговора
Херсонский городской суд заочно вынес ему приговор по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.
Ему назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также запрет занимать должности в органах местного самоуправления и участвовать в выборах в течение 10 лет после отбытия наказания.
Сотрудничество с оккупантами
Суд установил, что в сентябре 2023 года Булочник добровольно занял должность депутата в созданном оккупантами "совете мундепов" в Геническе от партии "Единая Россия".
Впоследствии он стал заместителем председателя этого органа.
Имущество и активы
В рамках приговора конфискуют часть земельного участка, жилой дом, а также транспортные средства, в частности КАМАЗ и прицеп.
Кроме того, установлено, что он зарегистрировал свой бизнес в российской юрисдикции и заключил контракт на поставку строительных материалов для оккупационных структур.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
питаннячко!
ми плануємо, ну в сенсі, ми всі українці, кордони 1991?
то, скільки потрібно часу та суддів, що б встановити причетність та покарати?
як що, на очевидного підара вийшло майже три роки?
загони смерті?
оті бєндєрвськіє поєзда на сімферополь?
там же, ота недомеріха києва верещук переймається майбутнім звільнених територій?
чи нє?
які плани?
Через деякий час "непомітно" втече через Польшу, *********** і в радниє ***** - разом з януковочем в Ростові в карти на шалобани гратимуть.