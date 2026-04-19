Суд заочно приговорил депутата из Геническа Булочника к 10 годам за работу на оккупантов

Депутату из Херсонской области, который стал "единоросом", вынесли приговор

Херсонский городской суд заочно приговорил депутата Генического горсовета Дмитрия Булочника к 10 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.

об этом говорится в постановлении суда.

Детали приговора

Херсонский городской суд заочно вынес ему приговор по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

Ему назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также запрет занимать должности в органах местного самоуправления и участвовать в выборах в течение 10 лет после отбытия наказания.

Читайте: Семья из Херсона возглавляла "аграрный департамент" оккупантов: супруги и их сын взяты под стражу

Сотрудничество с оккупантами

Суд установил, что в сентябре 2023 года Булочник добровольно занял должность депутата в созданном оккупантами "совете мундепов" в Геническе от партии "Единая Россия".

Впоследствии он стал заместителем председателя этого органа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Геническе заставляют школьников собирать помощь для армии РФ, – движение "Атеш"

Имущество и активы

В рамках приговора конфискуют часть земельного участка, жилой дом, а также транспортные средства, в частности КАМАЗ и прицеп.

Кроме того, установлено, что он зарегистрировал свой бизнес в российской юрисдикции и заключил контракт на поставку строительных материалов для оккупационных структур.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вывозил редких животных из "Аскании-Нова": к 15 годам приговорен оккупационный "директор", - Офис Генпрокурора. ФОТО

дивиться!
питаннячко!
ми плануємо, ну в сенсі, ми всі українці, кордони 1991?
то, скільки потрібно часу та суддів, що б встановити причетність та покарати?
як що, на очевидного підара вийшло майже три роки?
загони смерті?
оті бєндєрвськіє поєзда на сімферополь?
там же, ота недомеріха києва верещук переймається майбутнім звільнених територій?
чи нє?
які плани?
19.04.2026 16:26 Ответить
Планів громадьйо. Втілювати в життя немає кому. А плановиків хоч греблю гати
19.04.2026 16:34 Ответить
Ну судили,та ще й заочно! Ну то й що? Взяти його ж однопартійця від ОПЗЖ цього булочніка шуфрича судили, судили, судили, судили за аналогічний злочин державна зрада ... і вже гуляє на волі.
Через деякий час "непомітно" втече через Польшу, *********** і в радниє ***** - разом з януковочем в Ростові в карти на шалобани гратимуть.
19.04.2026 16:58 Ответить
Заочно приговорил---- ну эта оперетка для лохов когда нибудь кончится???
19.04.2026 16:59 Ответить
Треба щоб зарплату суддям за заочне рішення суду теж виплачували заочно: як впіймають засудженого, так і отримають зарплату за витрачений час.
19.04.2026 17:11 Ответить
 
 