Суд заочно приговорил депутата из Геническа Булочника к 10 годам за работу на оккупантов

Херсонский городской суд заочно приговорил депутата Генического горсовета Дмитрия Булочника к 10 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении суда.

Детали приговора

Херсонский городской суд заочно вынес ему приговор по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

Ему назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также запрет занимать должности в органах местного самоуправления и участвовать в выборах в течение 10 лет после отбытия наказания.

Сотрудничество с оккупантами

Суд установил, что в сентябре 2023 года Булочник добровольно занял должность депутата в созданном оккупантами "совете мундепов" в Геническе от партии "Единая Россия".

Впоследствии он стал заместителем председателя этого органа.

Имущество и активы

В рамках приговора конфискуют часть земельного участка, жилой дом, а также транспортные средства, в частности КАМАЗ и прицеп.

Кроме того, установлено, что он зарегистрировал свой бизнес в российской юрисдикции и заключил контракт на поставку строительных материалов для оккупационных структур.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

