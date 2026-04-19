Суд заочно засудив депутата з Генічеська Булочніка до 10 років за роботу на окупантів

Херсонський міський суд заочно засудив депутата Генічеської міськради Дмитра Булочніка до 10 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.

Деталі вироку

Херсонський міський суд заочно виніс йому вирок за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Йому призначено 10 років ув’язнення з конфіскацією всього майна, а також заборону обіймати посади в органах місцевого самоврядування та брати участь у виборах протягом 10 років після відбуття покарання.

Читайте: Родина з Херсону очолювала "аграрний департамент" окупантів: подружжя та їхнього сина взяли під варту

Співпраця з окупантами

Суд встановив, що у вересні 2023 року Булочнік добровільно обійняв посаду депутата у створеному окупантами "совєті мундєпов" у Генічеську від партії "Єдина Росія".

Згодом він став заступником голови цього органу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Генічеську змушують школярів збирати допомогу для армії РФ, – рух "Атеш"

Майно та активи

У межах вироку конфіскують частку земельної ділянки, житловий будинок, а також транспортні засоби, зокрема КАМАЗ і причіп.

Окрім цього, встановлено, що він зареєстрував свій бізнес у російській юрисдикції та уклав контракт на постачання будівельних матеріалів для окупаційних структур.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вивозив рідкісних тварин з "Асканії-Нова": до 15 років засуджено окупаційного "директора", - Офіс Генпрокурора. ФОТО

питаннячко!
ми плануємо, ну в сенсі, ми всі українці, кордони 1991?
то, скільки потрібно часу та суддів, що б встановити причетність та покарати?
як що, на очевидного підара вийшло майже три роки?
загони смерті?
оті бєндєрвськіє поєзда на сімферополь?
там же, ота недомеріха києва верещук переймається майбутнім звільнених територій?
чи нє?
які плани?
19.04.2026 16:26 Відповісти
Планів громадьйо. Втілювати в життя немає кому. А плановиків хоч греблю гати
19.04.2026 16:34 Відповісти
Ну судили,та ще й заочно! Ну то й що? Взяти його ж однопартійця від ОПЗЖ цього булочніка шуфрича судили, судили, судили, судили за аналогічний злочин державна зрада ... і вже гуляє на волі.
Через деякий час "непомітно" втече через Польшу, *********** і в радниє ***** - разом з януковочем в Ростові в карти на шалобани гратимуть.
19.04.2026 16:58 Відповісти
Заочно приговорил---- ну эта оперетка для лохов когда нибудь кончится???
19.04.2026 16:59 Відповісти
Треба щоб зарплату суддям за заочне рішення суду теж виплачували заочно: як впіймають засудженого, так і отримають зарплату за витрачений час.
19.04.2026 17:11 Відповісти
 
 