Суд заочно засудив депутата з Генічеська Булочніка до 10 років за роботу на окупантів
Херсонський міський суд заочно засудив депутата Генічеської міськради Дмитра Булочніка до 10 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду.
Деталі вироку
Херсонський міський суд заочно виніс йому вирок за ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Йому призначено 10 років ув’язнення з конфіскацією всього майна, а також заборону обіймати посади в органах місцевого самоврядування та брати участь у виборах протягом 10 років після відбуття покарання.
Співпраця з окупантами
Суд встановив, що у вересні 2023 року Булочнік добровільно обійняв посаду депутата у створеному окупантами "совєті мундєпов" у Генічеську від партії "Єдина Росія".
Згодом він став заступником голови цього органу.
Майно та активи
У межах вироку конфіскують частку земельної ділянки, житловий будинок, а також транспортні засоби, зокрема КАМАЗ і причіп.
Окрім цього, встановлено, що він зареєстрував свій бізнес у російській юрисдикції та уклав контракт на постачання будівельних матеріалів для окупаційних структур.
Наразі вирок не набрав законної сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
питаннячко!
ми плануємо, ну в сенсі, ми всі українці, кордони 1991?
то, скільки потрібно часу та суддів, що б встановити причетність та покарати?
як що, на очевидного підара вийшло майже три роки?
загони смерті?
оті бєндєрвськіє поєзда на сімферополь?
там же, ота недомеріха києва верещук переймається майбутнім звільнених територій?
чи нє?
які плани?
Через деякий час "непомітно" втече через Польшу, *********** і в радниє ***** - разом з януковочем в Ростові в карти на шалобани гратимуть.