Ліквідованого колаборанта Ляпкіна посмертно засудили до 15 років із конфіскацією майна, - рішення суду

Вінницький міський суд 21 квітня заочно засудив ліквідованого херсонського колаборанта Володимира Ляпкіна до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду.

Роль в окупаційній владі

Суд встановив, що з травня 2022 року по вересень 2024 року Ляпкін обіймав посаду керівника незаконно створеної "Державної служби безпеки Херсонської області".

Він виконував функції заступника начальника у званні генерал-майора та отримував зарплату в російських рублях.

За даними слідства, Ляпкін організовував роботу підлеглих, координував діяльність окупаційної структури та сприяв її функціонуванню в інтересах держави-агресора.

Також у квітні 2023 року він отримав нагороду окупантів "За заслуги перед Херсонською областю" II ступеня.

Вирок суду

Йому інкримінували державну зраду та колабораційну діяльність.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років.

Біографія та діяльність

Ляпкін був кадровим співробітником СБУ і до 2014 року очолював департамент оперативного документування.

Після втечі до Криму він знову опинився в полі зору українських правоохоронців уже під час повномасштабної війни.

Під час окупації Херсона він керував так званими "фільтраційними заходами" та репресіями проти місцевих жителів.

Подальша доля

У 2025 році СБУ повідомила йому про підозру.

Згодом він приєднався до російського підрозділу "Барс-33", де воював під позивним "Батий".

6 квітня 2026 року Ляпкіна було ліквідовано під час бойових дій.

Топ коментарі
Крім того, йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років.
26.04.2026 10:54 Відповісти
Потужна перемога . От тепер заживемо.💪
26.04.2026 10:51 Відповісти
судові виконавці отримали пропуск на той світ?
26.04.2026 10:46 Відповісти
Чого ти так? Цілком законна процедура... Законом передбачена. Якщо ВЖЕ почався судовий розгляд справи - він не може буть припинений, у зв'язку зі смертю обвинуваченого (це може буть зроблено тільки на стадії досудового слідства. Але тоді передбачено, за клопотанням зацікавлених осіб, і "посмертний судовий розгляд" - для можливого виправдання обвинуваченого, та "очищення чесного імені"). У мене,в практиці, був подібний випадок. Але "зацікавлена особа" відмовилася , потім, подавать клопотання - надто вже переконливі докази вини були, і там "карячилися" проблеми для рідних - у випадку посмертного визнання його винним, в суді ...).
26.04.2026 11:28 Відповісти
Ну то заживемо все таки прекрасно після процедури?💪
26.04.2026 11:50 Відповісти
Я лише "пояснив ситуацію", прочитавши твоє невдоволене бурчання ... (У кацапів є, для цього, більш точний термін - "брюзжание"... ). Це, коли люди не розуміють ситуації, але вона їм не подобається, і вони "виливають жовч", на неї...
26.04.2026 12:11 Відповісти
Є таке 'поняття' як 'вищий по інстанції суд' ...
У даному випадку видно , що рішення виніс 'найвищий суд'
26.04.2026 12:24 Відповісти
То таке... Що вирішила доля - то рішення ЇЇ... І лише стосовно самого винного... Але залишаються і живі нащадки, і для них це рішення - "зміна статусу", та матеріально-юридичні наслідки"... Наприклад, при позбавленні винного військового звання (додаткова міра покарання), вдова та неповнолітні діти втрачають право на отримання пенсії, "в зв'язку зі смертю годувальника". Члени сім'ї втрачають право на користування послугами військово-медичних закладів. Якщо в рішенні наявна конфіскація майна - то близькі не мають права претендувать на спадщину... Можливі й інші обмеження, подібного характеру, для "домочадців"...
26.04.2026 12:38 Відповісти
Яке ще бурчання-брюзжання? Я констатував факт як ми класно заживемо після цієї новини. А ти вирішив лікбези з юриспруденції проводити. Не нуди, заради бога.
26.04.2026 13:43 Відповісти
"Нудить" почав саме ТИ... Я просто дав юридичне пояснення, з юридичного питання...
26.04.2026 13:48 Відповісти
Приходить дохлий Ляпкін влаштовуватись у правоохоронні органи,а йому кадровик каже-ми вас взять не можемо.Суд заборонив.
26.04.2026 11:23 Відповісти
У пеклі буде займаться своїми прямими посадовими обов'язками - контролем за внутрішньою безпекою, в казані з "героями СВО"... І доноси писатиме Сатані - на "недастатачна лаяльных"...
26.04.2026 13:55 Відповісти
А також балотуватися в народні депутати на 3 роки!
26.04.2026 12:52 Відповісти
Речь идёт о другом. Достать его конечно оттуда невозможно, а вот кое-какие активы, недвига-это вполне реально. На этом можно погреть руки. С того света кассацию никто не напишет
А на яку посаду в правопохоронних органах він "звідти" міг претендувати?
26.04.2026 11:18 Відповісти
СММщика, наприклад...
26.04.2026 12:54 Відповісти
Оттакої! Таки недаремно судді отримують величезні зарплати ... тяжко працюють , бідолашні , бо ще стільки покійників треба засудити !
26.04.2026 11:04 Відповісти
У суддів попереду не початий край роботи.
26.04.2026 11:07 Відповісти
для мене це треш. для міндіча, дєрьмака, татарова, шуфрича, бойка і тп зрадників немає ніяких впроваджень, але 200 го зрадника покарали суворо.
26.04.2026 11:05 Відповісти
Дебільненько якось
26.04.2026 11:07 Відповісти
Дохлого підара засудили,щоб віджати його майно! Що не зрозуміло?
26.04.2026 11:07 Відповісти
ЗСУ винесли цьому покидьку свій вирок і виконали його.
26.04.2026 11:15 Відповісти
А чого й досі, не ліквідовано колабораційний "Союз радянських офіцерів", - нащадок КПРС (КПУ), та всіх його прихльобників - служителів кремля?
26.04.2026 11:22 Відповісти
Що стосовно Баканова?
26.04.2026 11:30 Відповісти
Це ж Україна.
26.04.2026 11:36 Відповісти
скільки мусорів та сбу шників разом з прокурорами та суддями перейшло на бік ворога і скільки з них посадили?
26.04.2026 12:01 Відповісти
Чому вони винесли такий м'який вирок? То зрада. А то що посади заборрнили обіймати то правильно. Дотречі. Всі ці, так звані, судді судять і простих українців
26.04.2026 12:17 Відповісти
і хто ж його посадить.....він жe труп
26.04.2026 15:11 Відповісти
Круто. Дайте розумному судді орден. Тільки як тепер злочинця для відбуття покарання з пекла дістати?
26.04.2026 19:11 Відповісти
 
 