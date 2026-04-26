Ліквідованого колаборанта Ляпкіна посмертно засудили до 15 років із конфіскацією майна, - рішення суду

Вінницький міський суд 21 квітня заочно засудив ліквідованого херсонського колаборанта Володимира Ляпкіна до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду.

Роль в окупаційній владі

Суд встановив, що з травня 2022 року по вересень 2024 року Ляпкін обіймав посаду керівника незаконно створеної "Державної служби безпеки Херсонської області".

Він виконував функції заступника начальника у званні генерал-майора та отримував зарплату в російських рублях.

За даними слідства, Ляпкін організовував роботу підлеглих, координував діяльність окупаційної структури та сприяв її функціонуванню в інтересах держави-агресора.

Також у квітні 2023 року він отримав нагороду окупантів "За заслуги перед Херсонською областю" II ступеня.

Вирок суду

Йому інкримінували державну зраду та колабораційну діяльність.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років.

Біографія та діяльність

Ляпкін був кадровим співробітником СБУ і до 2014 року очолював департамент оперативного документування.

Після втечі до Криму він знову опинився в полі зору українських правоохоронців уже під час повномасштабної війни.

Під час окупації Херсона він керував так званими "фільтраційними заходами" та репресіями проти місцевих жителів.

Подальша доля

У 2025 році СБУ повідомила йому про підозру.

Згодом він приєднався до російського підрозділу "Барс-33", де воював під позивним "Батий".

6 квітня 2026 року Ляпкіна було ліквідовано під час бойових дій.

