Ліквідованого колаборанта Ляпкіна посмертно засудили до 15 років із конфіскацією майна, - рішення суду
Вінницький міський суд 21 квітня заочно засудив ліквідованого херсонського колаборанта Володимира Ляпкіна до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду.
Роль в окупаційній владі
Суд встановив, що з травня 2022 року по вересень 2024 року Ляпкін обіймав посаду керівника незаконно створеної "Державної служби безпеки Херсонської області".
Він виконував функції заступника начальника у званні генерал-майора та отримував зарплату в російських рублях.
За даними слідства, Ляпкін організовував роботу підлеглих, координував діяльність окупаційної структури та сприяв її функціонуванню в інтересах держави-агресора.
Також у квітні 2023 року він отримав нагороду окупантів "За заслуги перед Херсонською областю" II ступеня.
Вирок суду
Йому інкримінували державну зраду та колабораційну діяльність.
Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років.
Біографія та діяльність
Ляпкін був кадровим співробітником СБУ і до 2014 року очолював департамент оперативного документування.
Після втечі до Криму він знову опинився в полі зору українських правоохоронців уже під час повномасштабної війни.
Під час окупації Херсона він керував так званими "фільтраційними заходами" та репресіями проти місцевих жителів.
Подальша доля
У 2025 році СБУ повідомила йому про підозру.
Згодом він приєднався до російського підрозділу "Барс-33", де воював під позивним "Батий".
6 квітня 2026 року Ляпкіна було ліквідовано під час бойових дій.
У даному випадку видно , що рішення виніс 'найвищий суд'
Приклад: обходять козиря,який стільки вже порушень наробив.