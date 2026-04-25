На лівобережжі Херсонщини ліквідували підполковника окупаційного МНС РФ та його дружину, - росЗМІ
На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області ліквідували підполковника окупаційного управління МНС РФ Івана Бузіна та його дружину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть проросійські медіа інформують в окупаційному МНС.
Обставини загибелі
За інформацією російських джерел, Бузін разом із дружиною потрапили під атаку безпілотника.
Внаслідок удару обидва загинули.
Хто такий Бузін
Іван Бузін тривалий час працював у структурі МНС Росії.
Після початку повномасштабного вторгнення він виконував функції в окупаційних органах влади на території Херсонської області.
Топ коментарі
+15 ола жмуд
показати весь коментар25.04.2026 10:10 Відповісти Посилання
+11 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар25.04.2026 10:18 Відповісти Посилання
+8 Мирон Боднар
показати весь коментар25.04.2026 10:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усьо ж па дамашнєму і палітікай нє інтєрєсаваліся….
Аж ось і політика, сама підійшла до орків!
Ібо правильно!
Нех*й шастать де нетреба...