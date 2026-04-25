УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7451 відвідувач онлайн
Новини Ліквідація російських окупантів
4 673 13

На лівобережжі Херсонщини ліквідували підполковника окупаційного МНС РФ та його дружину, - росЗМІ

На лівобережжі Херсонщини ліквідували підполковника окупаційного МНС

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області ліквідували підполковника окупаційного управління МНС РФ Івана Бузіна та його дружину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть проросійські медіа інформують в окупаційному МНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обставини загибелі

За інформацією російських джерел, Бузін разом із дружиною потрапили під атаку безпілотника.

Внаслідок удару обидва загинули.

Хто такий Бузін

Іван Бузін тривалий час працював у структурі МНС Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення він виконував функції в окупаційних органах влади на території Херсонської області.

ліквідація (4721) окупація (6844) Херсонська область (6589)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
браво. Цікаво, його дружина так само схожа на жабу?
показати весь коментар
25.04.2026 10:10 Відповісти
+11
За чим вдерлися окупанти-московіти, те і отримали від Українців!!
Усьо ж па дамашнєму і палітікай нє інтєрєсаваліся….
Аж ось і політика, сама підійшла до орків!
показати весь коментар
25.04.2026 10:18 Відповісти
+8
Ні, вона схожа на узкую жабу.
показати весь коментар
25.04.2026 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...його дружина, напевно, схожа на гадюку..
показати весь коментар
25.04.2026 10:16 Відповісти
На мужика.
Внаслідок удару обидва загинули.
показати весь коментар
25.04.2026 12:10 Відповісти
Ну......Тут на поціновувача.
показати весь коментар
25.04.2026 10:23 Відповісти
Муж і жона одна сатана!
показати весь коментар
25.04.2026 11:12 Відповісти
не великий здобуток. Але для загального заліку піде. Бо всі вони ((орки) заслуговують на страту
показати весь коментар
25.04.2026 10:25 Відповісти
Ось так має бути з всіма рашистами і колоборантами що перебувають на окупованих територіях України.
показати весь коментар
25.04.2026 10:29 Відповісти
Норм - і жінку заразом - щоб 2 р не вставати
показати весь коментар
25.04.2026 10:45 Відповісти
Ти не правий, просто було два білета на концерт кабздона, ось він, як порядний сім'янин, жінку і запросив
показати весь коментар
25.04.2026 11:50 Відповісти
Ібо шо?
Ібо правильно!
Нех*й шастать де нетреба...
показати весь коментар
25.04.2026 11:57 Відповісти
Думаю ваня бузін оцінив "двіжуху"
показати весь коментар
25.04.2026 12:23 Відповісти
 
 