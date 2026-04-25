На лівобережжі Херсонщини ліквідували підполковника окупаційного МНС РФ та його дружину, - росЗМІ

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області ліквідували підполковника окупаційного управління МНС РФ Івана Бузіна та його дружину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть проросійські медіа інформують в окупаційному МНС.

Обставини загибелі

За інформацією російських джерел, Бузін разом із дружиною потрапили під атаку безпілотника.

Внаслідок удару обидва загинули.

Хто такий Бузін

Іван Бузін тривалий час працював у структурі МНС Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення він виконував функції в окупаційних органах влади на території Херсонської області.

