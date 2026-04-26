У Херсоні частково знеструмлено Корабельний район після обстрілів, - МВА
У Херсоні частково знеструмлено Корабельний район унаслідок ворожих обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Ситуація в місті
За словами посадовця, наразі частина району залишається без електропостачання.
Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атак та відновленням енергопостачання.
Коли повернуть світло
Про повне відновлення електрики для споживачів повідомлять додатково після завершення аварійно-відновлювальних робіт.
Міська влада рекомендує у разі потреби звертатися до Пунктів незламності, де можна отримати базову допомогу під час відсутності електроенергії.
