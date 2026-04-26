В Херсоне частично обесточен Корабельный район после обстрелов, - ГВА

В Херсоне частично обесточен Корабельный район вследствие вражеских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.

Ситуация в городе

По словам чиновника, в настоящее время часть района остается без электроснабжения.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атак и возобновлением энергоснабжения.

Когда вернут свет

О полном восстановлении электричества для потребителей сообщат дополнительно по завершении аварийно-восстановительных работ.

Городские власти рекомендуют в случае необходимости обращаться в Пункты несокрушимости, где можно получить базовую помощь в отсутствие электроэнергии.

