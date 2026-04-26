РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6051 посетитель онлайн
Новости Удары РФ по Херсону
330 1

В Херсоне частично обесточен Корабельный район после обстрелов, - ГВА

Частково знеструмлено один з районів Херсону

В Херсоне частично обесточен Корабельный район вследствие вражеских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.

    Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация в городе

По словам чиновника, в настоящее время часть района остается без электроснабжения.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атак и возобновлением энергоснабжения.

Когда вернут свет

О полном восстановлении электричества для потребителей сообщат дополнительно по завершении аварийно-восстановительных работ.

Городские власти рекомендуют в случае необходимости обращаться в Пункты несокрушимости, где можно получить базовую помощь в отсутствие электроэнергии.

Автор: 

обстрел (32307) Херсон (3272) Тарифы на электроэнергию (2372)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.04.2026 10:23 Ответить
 
 