В Херсоне частично обесточен Корабельный район после обстрелов, - ГВА
В Херсоне частично обесточен Корабельный район вследствие вражеских обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Ситуация в городе
По словам чиновника, в настоящее время часть района остается без электроснабжения.
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атак и возобновлением энергоснабжения.
Когда вернут свет
О полном восстановлении электричества для потребителей сообщат дополнительно по завершении аварийно-восстановительных работ.
Городские власти рекомендуют в случае необходимости обращаться в Пункты несокрушимости, где можно получить базовую помощь в отсутствие электроэнергии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
