15 років тюрми отримав зрадник, який воював проти захисників Луганщини і видавав себе за росіянина, - СБУ

На 15 років колонії з конфіскацією майна засуджено завербованого росіянами мешканця Луганська, який воював проти Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі безпеки України.



За даними СБУ, зрадник приєднався до лав так званих "зенітно-ракетних військ лнр" ще у 2017 році. Його призначили командиром "відділення 2-ї зенітно-ракетної батареї 123-ї мотострілецької бригади лнр", що входила до складу 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення він воював проти українських сил у Бахмутському районі, атакуючи вертольоти армійської авіації ЗСУ. За одну зі збитих цілей бойовик отримав 300 тисяч російських рублів.

У 2024 році його перевели до 3-го штурмового батальйону збройних формувань РФ. Під час боїв на Луганщині українські військові знищили його підрозділ, і саме він став єдиним, хто вижив. Зрадника взяли в полон у липні 2024 року.

Зрадник хотів уникнути покарання

Щоб уникнути покарання, затриманий намагався видати себе за громадянина Росії та повідомив слідчим вигадані дані. Однак контррозвідка СБУ встановила його особу й довела службу на боці агресора.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 і ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили контррозвідники та слідчі Управління СБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

