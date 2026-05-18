Военному корреспонденту из Горловки, поддерживавшему армию РФ, грозит 12 лет тюрьмы
В Украине объявили подозрение военному корреспонденту из оккупированной Горловки, который публично поддерживал армию РФ и собирал помощь для российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Что известно
По данным следствия, мужчина с 2014 года занимается пророссийской пропагандой.
Он ведет свой Telegram-канал, где оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, распространяет дезинформацию и публикует материалы в поддержку российской армии.
Также, по информации прокуратуры, пропагандист организовывал сборы для обеспечения подразделений ВС РФ.
Кроме того, он пишет книги о так называемой "СВО" и распространяет фейки об обстрелах оккупированных городов.
Что грозит пропагандисту
Прокуроры заочно сообщили ему о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 15 лет.
Также в отношении него введены санкции СНБО Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Telegram-канал, де виправдовує збройну агресію РФ проти України, поширює дезінформацію та публікує матеріали на підтримку російської армії: