Военному корреспонденту из Горловки, поддерживавшему армию РФ, грозит 12 лет тюрьмы

В Украине объявили подозрение военному корреспонденту из оккупированной Горловки, который публично поддерживал армию РФ и собирал помощь для российских военных.

Как сообщает прокуратура Донецкой области.

Что известно

По данным следствия, мужчина с 2014 года занимается пророссийской пропагандой.

Он ведет свой Telegram-канал, где оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, распространяет дезинформацию и публикует материалы в поддержку российской армии.

Также, по информации прокуратуры, пропагандист организовывал сборы для обеспечения подразделений ВС РФ.

Кроме того, он пишет книги о так называемой "СВО" и распространяет фейки об обстрелах оккупированных городов.

Что грозит пропагандисту

Прокуроры заочно сообщили ему о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 15 лет.

Также в отношении него введены санкции СНБО Украины.

