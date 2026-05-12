Добровольно устроился на службу в захваченную оккупантами колонию в Херсоне: предатель приговорен к 12 годам, - ГБР. ФОТО
Хаджибейский районный суд Одессы признал виновным в коллаборации жителя Херсона, который добровольно устроился на службу в захваченную оккупантами колонию и работал на врага за рубли.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Добровольно пошел на сотрудничество
Установлено, что мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупационными властями.
В 2022 году, после захвата Херсона, часть сотрудников "Исправительной колонии № 90" отказалась работать на врага. Поэтому оккупанты начали искать сотрудников среди лояльно настроенных к "новой власти" жителей. Осужденный откликнулся на предложение о сотрудничестве и уже в мае 2022 года добровольно занял должность "младшего инспектора отдела охраны" так называемой незаконно созданной "Северной исправительной колонии №90". Деньги получал наличными в рублях.
Приговор
В ГБР рассказали, что после освобождения Херсона перебежчика задержали.
Суд признал мужчину виновным в занятии должности в незаконно созданном правоохранительном органе на временно оккупированной территории по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.
Процессуальное руководство осуществляла Херсонская областная прокуратура.
за буршнин можна 15 відхопити, а зраднику 12?
кривосуддя якесь...