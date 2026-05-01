Руководителю луганского вуза объявили подозрение — готовил медиков для армии РФ

Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении подозрения руководителю захваченного Луганского медицинского университета, который работает на оккупационные власти.

Об этом сообщают в СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кто фигурант дела

Речь идет о выпускнике этого же вуза, который ранее работал в Ростове-на-Дону. В конце 2024 года он вернулся в оккупированный Луганск, где возглавил созданное россиянами учебное заведение.

На этой должности он занимается интеграцией университета в образовательную систему РФ и контролирует переход на российские стандарты.

Что установило следствие

По данным СБУ, в вузе не только внедряют новые программы, но и готовят медицинские кадры для российской армии.

Студентов обучают тактической медицине и направляют на практику в госпитали, где лечат раненых оккупантов.

"В вузе активно готовят кадры для фронта", – отметили в спецслужбе.

В чем его подозревают

Фигуранту инкриминируют коллаборационную деятельность за добровольное сотрудничество с оккупационными властями и содействие внедрению российской системы образования.

Следственные действия продолжаются.

