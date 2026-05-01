РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23928 посетителей онлайн
Новости Разоблачение коллаборантов
832 10

Руководителю луганского вуза объявили подозрение — готовил медиков для армии РФ

СБУ разоблачила "ректора" из Луганска, который внедрял российские стандарты и работал на оккупантов

Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении подозрения руководителю захваченного Луганского медицинского университета, который работает на оккупационные власти.

 Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кто фигурант дела

Речь идет о выпускнике этого же вуза, который ранее работал в Ростове-на-Дону. В конце 2024 года он вернулся в оккупированный Луганск, где возглавил созданное россиянами учебное заведение.

На этой должности он занимается интеграцией университета в образовательную систему РФ и контролирует переход на российские стандарты.

Что установило следствие

По данным СБУ, в вузе не только внедряют новые программы, но и готовят медицинские кадры для российской армии.

Студентов обучают тактической медицине и направляют на практику в госпитали, где лечат раненых оккупантов.

"В вузе активно готовят кадры для фронта", – отметили в спецслужбе.

В чем его подозревают

Фигуранту инкриминируют коллаборационную деятельность за добровольное сотрудничество с оккупационными властями и содействие внедрению российской системы образования.

Следственные действия продолжаются.

Автор: 

армия РФ (22657) Луганск (3107) ректор (125) коллаборационизм (930) подозрение (672)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ну і яке прізвище цього гандона?
показать весь комментарий
01.05.2026 18:03
+3
Гандон!!!
показать весь комментарий
01.05.2026 18:05
+2
ГандонОВ
показать весь комментарий
01.05.2026 18:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Тю..морду заблюрили..навіщо?? Якщо воно у розшуку..
показать весь комментарий
01.05.2026 18:08
От чого ви причепилися до чоловіка?! Він же луганський пацан!
показать весь комментарий
01.05.2026 18:16
Чому прізвище сепара не оприлюднено? Луганчанин.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:54
Луганський державний медичний університет був евакуйований після 2014 року на не окуповану тоді територію - в м.Рубіжне. В Луганську залишилась тільки будівля з підорами.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:58
Зараз ЛДМУ знаходиться в м.Рівне. А те, що в лугандонії - то російські шмарклі.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:01
В 2014 році айдарівці затримали живого очільника лугандонської медицини, примусили його відмивати медичні ноші від крові побратимів та повезли (наївні) здавати цю тушку київським есбеушникам. Результат: 1). Два айдарівця побиті та кинуті в буцигарню за незаконне позбавлення волі поважної людини; 2). Колаборант, відносно якого була інформація, що він знущався з українських поранених полонених в окупованому Луганську, був звільнений з вибаченнями. Нехай есбеушники собі підозру винесуть.Або ноші від крові помиють. Більше користі буде.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:19
показать весь комментарий
