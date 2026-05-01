Руководителю луганского вуза объявили подозрение — готовил медиков для армии РФ
Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении подозрения руководителю захваченного Луганского медицинского университета, который работает на оккупационные власти.
Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кто фигурант дела
Речь идет о выпускнике этого же вуза, который ранее работал в Ростове-на-Дону. В конце 2024 года он вернулся в оккупированный Луганск, где возглавил созданное россиянами учебное заведение.
На этой должности он занимается интеграцией университета в образовательную систему РФ и контролирует переход на российские стандарты.
Что установило следствие
По данным СБУ, в вузе не только внедряют новые программы, но и готовят медицинские кадры для российской армии.
Студентов обучают тактической медицине и направляют на практику в госпитали, где лечат раненых оккупантов.
"В вузе активно готовят кадры для фронта", – отметили в спецслужбе.
В чем его подозревают
Фигуранту инкриминируют коллаборационную деятельность за добровольное сотрудничество с оккупационными властями и содействие внедрению российской системы образования.
Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль