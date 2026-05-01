УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7627 відвідувачів онлайн
Новини Викриття колаборантів
852 10

Очільнику луганського вишу оголосили підозру - готував медиків для армії РФ

СБУ викрила "ректора" з Луганська, який впроваджував російські стандарти і працював на окупантів

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику захопленого Луганського медичного університету, який працює на окупаційну владу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто фігурант справи

Йдеться про випускника цього ж вишу, який раніше працював у Ростові-на-Дону. Наприкінці 2024 року він повернувся до окупованого Луганська, де очолив створений росіянами навчальний заклад.

На посаді він займається інтеграцією університету в освітню систему РФ та контролює перехід на російські стандарти.

Що встановило слідство

За даними СБУ, у виші не лише впроваджують нові програми, а й готують медичні кадри для російської армії.

Студентів навчають тактичній медицині та направляють на практику до шпиталів, де лікують поранених окупантів.

"У виші активно готують кадри для фронту", – зазначили у спецслужбі.

У чому його підозрюють

Фігуранту інкримінують колабораційну діяльність за добровільну співпрацю з окупаційною владою та сприяння впровадженню російської системи освіти.

Слідчі дії тривають.

Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ну і яке прізвище цього гандона?
показати весь коментар
01.05.2026 18:03
+3
Гандон!!!
показати весь коментар
01.05.2026 18:05
+2
ГандонОВ
показати весь коментар
01.05.2026 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Тю..морду заблюрили..навіщо?? Якщо воно у розшуку..
показати весь коментар
01.05.2026 18:08
От чого ви причепилися до чоловіка?! Він же луганський пацан!
показати весь коментар
01.05.2026 18:16
Чому прізвище сепара не оприлюднено? Луганчанин.
показати весь коментар
01.05.2026 18:54
Луганський державний медичний університет був евакуйований після 2014 року на не окуповану тоді територію - в м.Рубіжне. В Луганську залишилась тільки будівля з підорами.
показати весь коментар
01.05.2026 18:58
Зараз ЛДМУ знаходиться в м.Рівне. А те, що в лугандонії - то російські шмарклі.
показати весь коментар
01.05.2026 19:01
В 2014 році айдарівці затримали живого очільника лугандонської медицини, примусили його відмивати медичні ноші від крові побратимів та повезли (наївні) здавати цю тушку київським есбеушникам. Результат: 1). Два айдарівця побиті та кинуті в буцигарню за незаконне позбавлення волі поважної людини; 2). Колаборант, відносно якого була інформація, що він знущався з українських поранених полонених в окупованому Луганську, був звільнений з вибаченнями. Нехай есбеушники собі підозру винесуть.Або ноші від крові помиють. Більше користі буде.
показати весь коментар
01.05.2026 19:19
показати весь коментар
01.05.2026 19:19 Відповісти
 
 