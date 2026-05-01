Очільнику луганського вишу оголосили підозру - готував медиків для армії РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику захопленого Луганського медичного університету, який працює на окупаційну владу.

Хто фігурант справи

Йдеться про випускника цього ж вишу, який раніше працював у Ростові-на-Дону. Наприкінці 2024 року він повернувся до окупованого Луганська, де очолив створений росіянами навчальний заклад.

На посаді він займається інтеграцією університету в освітню систему РФ та контролює перехід на російські стандарти.

Що встановило слідство

За даними СБУ, у виші не лише впроваджують нові програми, а й готують медичні кадри для російської армії.

Студентів навчають тактичній медицині та направляють на практику до шпиталів, де лікують поранених окупантів.

"У виші активно готують кадри для фронту", – зазначили у спецслужбі.

У чому його підозрюють

Фігуранту інкримінують колабораційну діяльність за добровільну співпрацю з окупаційною владою та сприяння впровадженню російської системи освіти.

Слідчі дії тривають.

ДБР розслідує майже 3 тисячі справ про держзраду і колабораціонізм