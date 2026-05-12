Добровільно влаштувався на службу до захопленої окупантами колонії в Херсоні: зрадника засуджено до 12 років, - ДБР. ФОТО
Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсона, який добровільно влаштувався на службу до захопленої окупантами колонії та працював на ворога за рублі.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Добровільно пішов на співпрацю
Встановлено, що чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.
У 2022 році, після захоплення Херсона, частина працівників "Виправної колонії №90" відмовилася працювати на ворога. Тому окупанти почали шукати співробітників серед лояльно налаштованих до "нової влади" жителів. Засуджений відгукнувся на пропозицію співпраці й уже в травні 2022 року добровільно обійняв посаду "молодшого інспектора відділу охорони" так званої незаконно створеної "Северной исправительной колонии №90". Гроші отримував готівкою в рублях.
Вирок
У ДБР розповіли, що після звільнення Херсона перебіжчика затримали.
Суд визнав чоловіка винним у зайнятті посади в незаконно створеному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території за ч. 7 ст. 111-1 КК України та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.
Процесуальне керівництво здійснювала Херсонська обласна прокуратура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за буршнин можна 15 відхопити, а зраднику 12?
кривосуддя якесь...