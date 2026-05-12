Добровільно влаштувався на службу до захопленої окупантами колонії в Херсоні: зрадника засуджено до 12 років, - ДБР. ФОТО

Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсона, який добровільно влаштувався на службу до захопленої окупантами колонії та працював на ворога за рублі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Добровільно пішов на співпрацю

Встановлено, що чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.

У 2022 році, після захоплення Херсона, частина працівників "Виправної колонії №90" відмовилася працювати на ворога. Тому окупанти почали шукати співробітників серед лояльно налаштованих до "нової влади" жителів. Засуджений відгукнувся на пропозицію співпраці й уже в травні 2022 року добровільно обійняв посаду "молодшого інспектора відділу охорони" так званої незаконно створеної "Северной исправительной колонии №90". Гроші отримував готівкою в рублях.

Також дивіться: Блогерам, які "зливали" позиції Сил оборони у соцмережах, "світить" 8 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТО

Вирок

У ДБР розповіли, що після звільнення Херсона перебіжчика затримали.

Суд визнав чоловіка винним у зайнятті посади в незаконно створеному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території за ч. 7 ст. 111-1 КК України та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Також читайте: Очільнику луганського вишу оголосили підозру - готував медиків для армії РФ

Процесуальне керівництво здійснювала Херсонська обласна прокуратура.