Оператори ББпС 28 ОМБр взяли під вогневий контроль логістику в Горлівці. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ї окремої механізованої бригади посилили удари по російській логістиці в тимчасово окупованій Горлівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі 28 ОМБр.
"Оператори ББпС "Спалах" 28-ї бригади все більше завдають ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає", - ідеться в повідомленні.
Транспорт ворога під регулярними ударами
"Саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами.
І ні, не завдяки новим middle-strike дронам і не завдяки оптоволокну. Лише "скіл" пілотів, ваші донати та взаємодія між нашими підрозділами", - розповіли в бригаді.
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