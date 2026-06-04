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Оператори ББпС 28 ОМБр взяли під вогневий контроль логістику в Горлівці. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ї окремої механізованої бригади посилили удари по російській логістиці в тимчасово окупованій Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі 28 ОМБр.

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"Оператори ББпС "Спалах" 28-ї бригади все більше завдають ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає", - ідеться в повідомленні.

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Транспорт ворога  під регулярними ударами

"Саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами.

І ні, не завдяки новим middle-strike дронам і не завдяки оптоволокну. Лише "скіл" пілотів, ваші донати та взаємодія між нашими підрозділами", - розповіли в бригаді.

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Автор: 

Горлівка (199) Донецька область (11274) 28 окрема механізована бригада (209) логістика (130) Горлівський район (9)
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Тепер коли під вогневим контролем, потрібно йти в наступ і її звільнити!
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04.06.2026 22:32 Відповісти
 
 