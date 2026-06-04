Операторы ББпС 28-й ОМБр взяли под огневой контроль логистику в Горловке. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем "Спалах" 28-й отдельной механизированной бригады усилили удары по российской логистике во временно оккупированной Горловке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале 28-й ОМБр.
"Операторы ББпС "Спалах" 28-й бригады все чаще наносят удары по логистике в тылу россиян. Грузовики, автомобили, квадроциклы — все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает", — говорится в сообщении.
Транспорт врага под регулярными ударами
"Сам город находится примерно в 35-40 км от наших позиций. И если раньше враг относительно спокойно там передвигался, то сейчас его транспорт под регулярными ударами.
И нет, не благодаря новым дронам middle-strike и не благодаря оптоволокну. Только "скил" пилотов, ваши донаты и взаимодействие между нашими подразделениями", — рассказали в бригаде.
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