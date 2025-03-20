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Новости Украинский спецназ на оккупированной территории
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Украинская ДРГ зашла в тыл россиянам вблизи Горловки и ликвидировала группу оккупантов на трех автомобилях: "П#здец! Я в ах#е! Пулевые, бл#дь!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает результат боевой работы украинской ДРГ в тылу россиян вблизи Горловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинские воины уничтожили оккупантов, двигавшихся на трех автомобилях.

Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также: Британских спецназовцев привели в состояние готовности к отправке в Украину, - СМИ

Автор: 

Горловка (2384) спецназ (617) Донецкая область (9582) бой (158) Горловский район (3)


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Топ комментарии
+87
Слава нашим козакам.
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20.03.2025 10:29
+66
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20.03.2025 10:31
+66
https://t.me/c/1198589840/111886 ❗️Ймовірне знищення бл*дських ракет для Ту-95МС на підсмаженому сьогодні ае «Енгельс» - монітори Вибух був радіусом до 5 км, що могло спричинити пошкодження і самих бомбардувальників, які базувалися на атакованому аеродромі.

вибух був такої сили шо позносило дахи кацапів в радіусі 2 км від аеродрому
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20.03.2025 10:36
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Слава нашим козакам.
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20.03.2025 10:29 Ответить
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20.03.2025 10:31 Ответить
А ти думав, що їх з рогатки вбили? Мда...
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20.03.2025 10:34 Ответить
Унітаз не поділили. То самі між собою
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20.03.2025 12:28 Ответить
ФПВішку побачили і застрелились, рефлекс спрацював…
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20.03.2025 10:34 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111886 ❗️Ймовірне знищення бл*дських ракет для Ту-95МС на підсмаженому сьогодні ае «Енгельс» - монітори Вибух був радіусом до 5 км, що могло спричинити пошкодження і самих бомбардувальників, які базувалися на атакованому аеродромі.

вибух був такої сили шо позносило дахи кацапів в радіусі 2 км від аеродрому
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20.03.2025 10:36 Ответить
До слова, евакуація селища Малинки і досі відбувається, також готується до евакуації Базальт - в районі введено стан надзвичайної ситуації.
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20.03.2025 10:37 Ответить
Це де такі села в Україні?
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20.03.2025 11:00 Ответить
До чого тут Україна? Людина про саратівську область пише.
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20.03.2025 12:19 Ответить
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20.03.2025 13:28 Ответить
це точно Довгий Нептун
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20.03.2025 10:40 Ответить
та хєрйогознає. Від Харкова все ж 700 км. Хіба що місцеві кацапи, які там не спали, щось у пабліках бовкнуть.
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20.03.2025 11:20 Ответить
Схоже - прилетіло якраз туди куди й треба . Там йде детонація до цих пір .
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20.03.2025 10:43 Ответить
ну а що ти хотів там кажись ил 76 на разгрузці був привіз нові рокети зі спущеними штанями взяли в Енгельсі вкс рашки
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20.03.2025 10:49 Ответить
літаки літали по ае від вибухової хвилі
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20.03.2025 11:00 Ответить
Читаю зараз - шотамукацапів , жаліються сволота що в радіусі 5 км від епіцентру вибуху - немає жодного вцілілого вікна .
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20.03.2025 11:03 Ответить
там відео в верху кришу знесло в будинку на відстані 2-3 км від ае
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20.03.2025 11:05 Ответить
там ще і паливо для рокет якщо воно бамкнуло то потравили песонал як мінімум
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20.03.2025 11:59 Ответить
Очікуємо підтвердження.
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20.03.2025 11:58 Ответить
Поки ти очікуєш, кацапи очкуют
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20.03.2025 13:30 Ответить
тільки учасникам чату дозволяє дивитись
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20.03.2025 12:17 Ответить
як кажуть , незапрохані гості ,а стукати треба ...а може паролю не знали ...
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20.03.2025 10:37 Ответить
Самі себе перестріляли
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20.03.2025 10:47 Ответить
Черговим українським супергероям-респект...
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20.03.2025 10:38 Ответить
Термінатори! 🇺🇦
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20.03.2025 11:08 Ответить
Жирні карасі, друга автівка з броньованим склом.
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20.03.2025 10:40 Ответить
справжні Герої завжди йдуть в обход
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20.03.2025 10:42 Ответить
Щось там на Бєлгородщині у кацапів не той))
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20.03.2025 10:45 Ответить
Чувак живе в Рашці і не розуміє чому все там віками робиться через жопу....
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20.03.2025 11:13 Ответить
Все він розуміє. Це ми не дуже розуміємо, що це єдина форма соціального "випуску пари", на яку здатні кацапи. Вони отак позадавали питання "в нікуди" - і пішли підписувати контракти штурмовиків-смертників, бо їм пообіцяли, що спишуть борги за іпотеку.
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20.03.2025 12:16 Ответить
...сумели накопить сильі и средства..(с)
...аж цілих 35 чоловік
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20.03.2025 20:07 Ответить
У рашиста, відверта радість, за такий результат від Українців !
Свято з випивкою!!
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20.03.2025 10:45 Ответить
Люблю вас, хлопці! Вдалого полювання вам на всі часи!!
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20.03.2025 10:50 Ответить
то не ми....
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20.03.2025 10:54 Ответить
Я теж так думаю. В другій автівці "нікого". Ото вони і постріляли тих, хто в першій та третій, а самі поїхали додому з трофеями. )
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20.03.2025 11:51 Ответить
Там всього 2 автівки. Засрашинець просто бігав між ними декілька разів в захваті!
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20.03.2025 12:18 Ответить
Интересно, вот те "никаво" из второй машины, куда делись?
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20.03.2025 10:57 Ответить
Може то вони першу машину розстріляли ?
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20.03.2025 11:17 Ответить
А чого кацап дивується? На СВО війні як на війні.
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20.03.2025 11:04 Ответить
Слава Збройним Силам України!

Тільки фізична ліквідаці путінських фашистів !

Це найкращі санкції від Величних Воїнів ЗСУ !
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20.03.2025 11:05 Ответить
Яке прикре самогубство
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20.03.2025 11:11 Ответить
вимагаю продовження банкету
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20.03.2025 11:13 Ответить
У мене не стійка психіка і такі відео як цілющі ліки, що благодійно діють на мій психологічний стан. Низький уклін і безмежна вдячність рідні наші захисники. Бережіть себе.
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20.03.2025 11:20 Ответить
акстись !!! какие на....... пулевые ??? Это я их с рогатки перех...л !!!
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20.03.2025 11:26 Ответить
Це була гарна мирна угода з рашистами
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20.03.2025 11:27 Ответить
Какие красавцы, ребята, восхищаюсь вашим героизмом и смелостью, слава украинской армии!
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20.03.2025 11:39 Ответить
Це просто космос! Уявіть рівень підготовки, цеж кілометрів 12-15 у спорядженні потрібно подолати за лічені години туди і назад ! Це не кожна людина зможе .
коротше хлопці чекатиму від Вас книгу про ваші операції після перемоги смерті ***** і його нквс ! Бережіть себе
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20.03.2025 11:40 Ответить
Уявіть собі рівень підготовки операцій Червінського, коли спецура з Донецька витягнула Цемаха, і готувалась повторити це з начальником катівні 'Ізоляція' в Донецьку (другу операцію відмінив Єрмак, а спецуру Шведа і Штанька заарештували).
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20.03.2025 13:08 Ответить
Яке дрг, то глибокий тил, щось не поділили і пострілялись
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20.03.2025 11:47 Ответить
а ти думав що війна це рожеві танки та цукерки конфеті?
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20.03.2025 12:05 Ответить
Це нормально.
Передай Трампу щоб передав путіну - нехай виводить війська з України і тоді тобі не будуть показувати гори трупів - ти нарешті заспокоїшся.
Я надіюсь на тебе, друже! Бери плакат "Трамп застав путіна вивести війська з України!" - і йди на Вашингтон до Білого Дому!
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20.03.2025 12:59 Ответить
Таракани померли, але прискакали їм на заміну такі ж тупоголові.
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20.03.2025 11:57 Ответить
Ото ж! Горлівка - це Україна!
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20.03.2025 11:59 Ответить
Яка ДРГ? То у данбасят почалася громадянська війна з КурНР і БелНР...
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20.03.2025 12:17 Ответить
Кого-то выкрали, спецом.
Просто так, только пострелять, глубоко в тыл ходить не будут.
Охрану, хорошо экипированную, в 1 и 3 машинах, перебили. Простые вояки ездят на ослах или на велосипедах.
А во второй никого не было ...
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20.03.2025 12:20 Ответить
Riffmaster https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4 "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"
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20.03.2025 12:31 Ответить
Ще коли на траві роса
Ще коли воду коні п'ють
Вже нащадки старих характерників
Укладають свій парашут
В небо цілить гелікоптер
І лунає наказ "На зліт"
І бійці спеціального значення
Вирушають у свій похід

Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ

Нас не видно, але ми тут
Нас не чути, але ми є
Так буває, що твого серця стук
Наче молотом в тиші б'є
Ми для ворога - вічний жах
І для зрадників - сатана
А над нами так велично майорить
Прапор з образом кажана!

Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ

Закодовані в нас імена
І обличчя ховає "тінь"
Ми таємно кладем за Країну життя
Не вагаючись, без сумління
І загиблих наших Братів
Командирів, солдат рядових
Тих, хто землю свою захистили в боях
Ми в серцях закарбуєм своїх

Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ
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20.03.2025 12:36 Ответить
А шо делать, ефта, если кацапы - любители расслабить булки. Сам бог велел.
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20.03.2025 12:57 Ответить
Тiпо, бавовник у полi кацапа знайшов... немае кацапа - у вирiй пiшов.
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20.03.2025 13:24 Ответить
А шо он ********? По моему так отлично все выглядит.
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20.03.2025 14:00 Ответить
Оце красунчики! Нормально вату покришили!
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20.03.2025 15:01 Ответить
Военно-пулевой суд

П.С. П**оры инкассаторскую Ниву где-то смародерили вроде.
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20.03.2025 16:34 Ответить
де ви бачите 3 авто? усього 2...але це теж дуже гарно
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25.03.2025 18:02 Ответить
 
 