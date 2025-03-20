Украинская ДРГ зашла в тыл россиянам вблизи Горловки и ликвидировала группу оккупантов на трех автомобилях: "П#здец! Я в ах#е! Пулевые, бл#дь!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает результат боевой работы украинской ДРГ в тылу россиян вблизи Горловки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинские воины уничтожили оккупантов, двигавшихся на трех автомобилях.
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+87 Парадокс 18
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+66 Pavlo Z
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+66 Fox Fox #573921
показать весь комментарий20.03.2025 10:36
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вибух був такої сили шо позносило дахи кацапів в радіусі 2 км від аеродрому
...аж цілих 35 чоловік
Свято з випивкою!!
СВОвійні як на війні.
Тільки фізична ліквідаці путінських фашистів !
Це найкращі санкції від Величних Воїнів ЗСУ !
коротше хлопці чекатиму від Вас книгу про ваші операції після перемоги смерті ***** і його нквс ! Бережіть себе
Передай Трампу щоб передав путіну - нехай виводить війська з України і тоді тобі не будуть показувати гори трупів - ти нарешті заспокоїшся.
Я надіюсь на тебе, друже! Бери плакат "Трамп застав путіна вивести війська з України!" - і йди на Вашингтон до Білого Дому!
Просто так, только пострелять, глубоко в тыл ходить не будут.
Охрану, хорошо экипированную, в 1 и 3 машинах, перебили. Простые вояки ездят на ослах или на велосипедах.
А во второй никого не было ...
Ще коли воду коні п'ють
Вже нащадки старих характерників
Укладають свій парашут
В небо цілить гелікоптер
І лунає наказ "На зліт"
І бійці спеціального значення
Вирушають у свій похід
Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ
Нас не видно, але ми тут
Нас не чути, але ми є
Так буває, що твого серця стук
Наче молотом в тиші б'є
Ми для ворога - вічний жах
І для зрадників - сатана
А над нами так велично майорить
Прапор з образом кажана!
Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ
Закодовані в нас імена
І обличчя ховає "тінь"
Ми таємно кладем за Країну життя
Не вагаючись, без сумління
І загиблих наших Братів
Командирів, солдат рядових
Тих, хто землю свою захистили в боях
Ми в серцях закарбуєм своїх
Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ
П.С. П**оры инкассаторскую Ниву где-то смародерили вроде.