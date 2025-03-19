Британских спецназовцев привели в состояние готовности к отправке в Украину, - СМИ
Силы специального назначения Великобритании, вероятно, приведены в состояние готовности к отправке в Украину в рамках миротворческой миссии.
Об этом пишет издание The i Paper со ссылкой на двух военных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
Так, собеседники, знакомые с соответствующей директивой, отметили, что подразделения спецназначения получили указание готовиться к мобилизации в Украину. Об этом заявили военные планировщики, которые отвечают за подготовку сил в правительстве.
На прошлой неделе, по данным издания, командный центр военного планирования Великобритании, Постоянный объединенный штаб (PJHQ), получил директивы начать процесс развертывания личного состава и ресурсов.
Приказы, которые также касаются резервистов сил спецназначения, предусматривают приведение личного состава в готовность с целью обеспечения работоспособности военной техники до получения уведомления о мобилизации в Украине.
Решение было принято в то время, когда Великобритания готовится принять военных руководителей из группы стран, готовых поддержать соглашение о прекращении огня с Россией.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания может отправить в Украину 10 тыс. военных.
В субботу, 15 марта, состоялась онлайн-встреча "коалиции желающих". По итогам встречи глава британского правительства Кир Стармер сообщил, что военные руководители ряда стран 20 марта планируют встретиться в Великобритании для обсуждения вопроса поддержки будущей безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І припиненням вогню не пахне.
Але нехай готуються, зайвим не буде.
Це в жодному разі не розганяння зради, я впевнений, що європейці, які усі 3 роки діють з принципу недопущення війни НАТО й РФ, проігнорують неодноразові заяви російського керівництва про неприпустимість перебування європейських миротворців в Україні, й розгорнуть тут контингент.