Британских спецназовцев привели в состояние готовности к отправке в Украину, - СМИ

Силы специального назначения Великобритании, вероятно, приведены в состояние готовности к отправке в Украину в рамках миротворческой миссии.

Об этом пишет издание The i Paper со ссылкой на двух военных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Так, собеседники, знакомые с соответствующей директивой, отметили, что подразделения спецназначения получили указание готовиться к мобилизации в Украину. Об этом заявили военные планировщики, которые отвечают за подготовку сил в правительстве.

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На прошлой неделе, по данным издания, командный центр военного планирования Великобритании, Постоянный объединенный штаб (PJHQ), получил директивы начать процесс развертывания личного состава и ресурсов.

Приказы, которые также касаются резервистов сил спецназначения, предусматривают приведение личного состава в готовность с целью обеспечения работоспособности военной техники до получения уведомления о мобилизации в Украине.

Решение было принято в то время, когда Великобритания готовится принять военных руководителей из группы стран, готовых поддержать соглашение о прекращении огня с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания может отправить в Украину 10 тыс. военных.

В субботу, 15 марта, состоялась онлайн-встреча "коалиции желающих". По итогам встречи глава британского правительства Кир Стармер сообщил, что военные руководители ряда стран 20 марта планируют встретиться в Великобритании для обсуждения вопроса поддержки будущей безопасности Украины.

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