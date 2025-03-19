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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Британских спецназовцев привели в состояние готовности к отправке в Украину, - СМИ

Британия может отправить спецназовцев в Украину

Силы специального назначения Великобритании, вероятно, приведены в состояние готовности к отправке в Украину в рамках миротворческой миссии.

Об этом пишет издание The i Paper со ссылкой на двух военных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Так, собеседники, знакомые с соответствующей директивой, отметили, что подразделения спецназначения получили указание готовиться к мобилизации в Украину. Об этом заявили военные планировщики, которые отвечают за подготовку сил в правительстве.

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На прошлой неделе, по данным издания, командный центр военного планирования Великобритании, Постоянный объединенный штаб (PJHQ), получил директивы начать процесс развертывания личного состава и ресурсов.

Приказы, которые также касаются резервистов сил спецназначения, предусматривают приведение личного состава в готовность с целью обеспечения работоспособности военной техники до получения уведомления о мобилизации в Украине.

Решение было принято в то время, когда Великобритания готовится принять военных руководителей из группы стран, готовых поддержать соглашение о прекращении огня с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания может отправить в Украину 10 тыс. военных.

В субботу, 15 марта, состоялась онлайн-встреча "коалиции желающих". По итогам встречи глава британского правительства Кир Стармер сообщил, что военные руководители ряда стран 20 марта планируют встретиться в Великобритании для обсуждения вопроса поддержки будущей безопасности Украины.

Также читайте: Значительное количество стран готово направить войска в Украину, - спикер Стармера

Автор: 

Великобритания (4945) миротворцы (1158) спецназ (617)


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Топ комментарии
+11
Оце діло. Зараз почне гучно відчуватися канонада з пердаків на болотах!
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19.03.2025 14:24
+10
Ще навіть пєрєговоров України з руснею не було.
І припиненням вогню не пахне.
Але нехай готуються, зайвим не буде.
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19.03.2025 14:24
+4
Най їдут, все ж таки SAS-не слаба команда, зе одно шліфануть добре ім'я служби її Величності.
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19.03.2025 14:33
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Правила форума Совет форумчан
Ще навіть пєрєговоров України з руснею не було.
І припиненням вогню не пахне.
Але нехай готуються, зайвим не буде.
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19.03.2025 14:24 Ответить
Оце діло. Зараз почне гучно відчуватися канонада з пердаків на болотах!
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19.03.2025 14:24 Ответить
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19.03.2025 14:25 Ответить
Цікавий факт - у 1939 році, після нападу Рейху на Польщу, Франція і Великобританія телеграфували полякам про розгортання військ, активні бойові дії... Але насправді нічого цього не було, про що й сигналізували польські дипломати.

Це в жодному разі не розганяння зради, я впевнений, що європейці, які усі 3 роки діють з принципу недопущення війни НАТО й РФ, проігнорують неодноразові заяви російського керівництва про неприпустимість перебування європейських миротворців в Україні, й розгорнуть тут контингент.
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19.03.2025 14:32 Ответить
Але не забувайте що Польща була затиснена поміж ворогів, і єдиний шлях допомоги був по морю, але блокований німецькими підлодками. Вони фізично не могли допомогти Польщі в ті часи
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19.03.2025 14:36 Ответить
По договору вони й не повинні були пробиватися до Польщі) Вони повинні були розпочати бойові дії на західному фронті, аби відтягнути на себе частину військ. Німеччина ж має кордони не тільки з Польщею, а ще й з Францією)
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19.03.2025 14:39 Ответить
А я уверен что идеально повторят ту давнюю конфигурацию с Польшей в 39 г.
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19.03.2025 18:30 Ответить
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19.03.2025 14:32 Ответить
Най їдут, все ж таки SAS-не слаба команда, зе одно шліфануть добре ім'я служби її Величності.
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19.03.2025 14:33 Ответить
Її величність вже померла. Там вже його величність.
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19.03.2025 15:07 Ответить
Нормальне повідомлення, всі ж розуміють, що якщо вони приїдуть просто сидіти вони не будуть, а решта блаблабла для монголоїдів!!!
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19.03.2025 15:15 Ответить
Ой, ой... Аж не вірю. Невже хлопці на кацапах потренується? Чи на корейцях?
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19.03.2025 15:18 Ответить
У Львів
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19.03.2025 15:44 Ответить
Боже, який триндеж ....
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19.03.2025 17:29 Ответить
 
 