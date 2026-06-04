На окупованих Донеччині та Луганщині закінчується бензин: продаж пального обмежили

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей фіксують дефіцит пального та обмеження його продажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, у багатьох містах так званої "ЛНР" уже запровадили ліміти на продаж бензину.

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Більше 20 літрів в одні руки не продають

Через нестачу пального на автозаправних станціях місцевим жителям дозволяють купувати не більше 20 літрів бензину за один раз.

Окрім обмежень, на окупованих територіях також зросли ціни на пальне.

"Звісно, піднялися й ціни. Місцеві спробували тимчасово вирішити нову проблему, поїхавши за пальним до сусідніх регіонів РФ. Проте бажаючих виявилося забагато", – зазначив Харченко.

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На кордоні з Росією утворилися черги

За словами очільника Луганської ОВА, через масові поїздки за пальним до російських регіонів на пунктах пропуску виникли значні затори.

Місцеві жителі годинами очікують на можливість перетнути кордон.

Водночас представники російських силових структур проводять ретельні перевірки всіх, хто намагається виїхати за пальним.

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Проблеми з постачанням посилюються

Паливна криза стала черговою проблемою для населення окупованих територій, де останнім часом дедалі частіше виникають перебої із забезпеченням та роботою інфраструктури.

Обмеження продажу бензину та зростання цін безпосередньо впливають на транспортне сполучення, роботу підприємств і повсякденне життя місцевих мешканців.

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