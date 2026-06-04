На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заканчивается бензин: продажу топлива ограничили

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отмечается дефицит топлива и ограничения на его продажу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. По его словам, во многих городах так называемой "ЛНР" уже ввели лимиты на продажу бензина.

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Более 20 литров в одни руки не продают

Из-за нехватки топлива на автозаправочных станциях местным жителям разрешают покупать не более 20 литров бензина за один раз.

Помимо ограничений, на оккупированных территориях также выросли цены на топливо.

"Конечно, поднялись и цены. Местные жители попытались временно решить новую проблему, поехав за топливом в соседние регионы РФ. Однако желающих оказалось слишком много", – отметил Харченко.

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На границе с Россией образовались очереди

По словам главы Луганской ОВА, из-за массовых поездок за топливом в российские регионы на пунктах пропуска возникли значительные заторы.

Местные жители часами ждут возможности пересечь границу.

В то же время представители российских силовых структур проводят тщательные проверки всех, кто пытается выехать за топливом.

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Проблемы с поставками усугубляются

Топливный кризис стал очередной проблемой для населения оккупированных территорий, где в последнее время все чаще возникают перебои с обеспечением и работой инфраструктуры.

Ограничения на продажу бензина и рост цен напрямую влияют на транспортное сообщение, работу предприятий и повседневную жизнь местных жителей.

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