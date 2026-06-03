Продажу бензина ограничили в Москве, - росСМИ

Одна из сетей автозаправок ввела ограничения на продажу бензина одному покупателю в Москве.

Об этом пишет издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, с 30 мая одному клиенту могут продать не более 60 литров бензина и не более 100 литров дизельного топлива.

В то же время там отметили, что это "временно".

Заправки "Лукойла" также перестали отпускать более 100 литров бензина в одни руки.

На станциях "Газпрома" перестали продавать более 100-150 литров любого топлива. Представители "Татнефти" и "Роснефти" заявили, что компании не вводили ограничения, но они могут появиться на отдельных заправках.

Ограничения касаются не только Москвы

Ранее сообщалось, что на АЗС в Белгороде прекратили продажу АИ-92 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака.

В Курской области прекратили продажу АИ-92 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили 20 литрами на один автомобиль.

В оккупированной Луганской области продажу АИ-92 и АИ-95 также ограничили 20 литрами на одного покупателя.

Читайте: В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры

Что этому предшествовало?

Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.

В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.

Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".

Читайте также: Россия увеличила экспорт нефти до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения