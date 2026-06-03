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Новости Дефицит топлива
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Продажу бензина ограничили в Москве, - росСМИ

Продажу бензина ограничили в Москве: что известно?

Одна из сетей автозаправок ввела ограничения на продажу бензина одному покупателю в Москве.

Об этом пишет издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, с 30 мая одному клиенту могут продать не более 60 литров бензина и не более 100 литров дизельного топлива.

Продажу бензина ограничили в Москве: что известно?

В то же время там отметили, что это "временно".

Заправки "Лукойла" также перестали отпускать более 100 литров бензина в одни руки.

На станциях "Газпрома" перестали продавать более 100-150 литров любого топлива. Представители "Татнефти" и "Роснефти" заявили, что компании не вводили ограничения, но они могут появиться на отдельных заправках.

Ограничения касаются не только Москвы

Ранее сообщалось, что на АЗС в Белгороде прекратили продажу АИ-92 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака.

В Курской области прекратили продажу АИ-92 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили 20 литрами на один автомобиль.

В оккупированной Луганской области продажу АИ-92 и АИ-95 также ограничили 20 литрами на одного покупателя.

Читайте: В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры

Что этому предшествовало?

  • Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.
  • В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.
  • Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".

Читайте также: Россия увеличила экспорт нефти до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения

Автор: 

бензин (315) москва (3074) россия (97772)
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Топ комментарии
+6
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03.06.2026 12:56 Ответить
+6
Оце вже діло. Рабзія це столицецентрична країна, де все основне життя кучкуються саме в столиці. На регіони їм *****.
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03.06.2026 12:59 Ответить
+4
Почекайте, до середини цього місяця талони будуть на той самий бензин та соляру, все як ви ********** в чергах постояти і "щось достати".
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03.06.2026 12:55 Ответить
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Почекайте, до середини цього місяця талони будуть на той самий бензин та соляру, все як ви ********** в чергах постояти і "щось достати".
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03.06.2026 12:55 Ответить
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03.06.2026 12:56 Ответить
Оце вже діло. Рабзія це столицецентрична країна, де все основне життя кучкуються саме в столиці. На регіони їм *****.
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03.06.2026 12:59 Ответить
Та ні, не може бути.
Удари по НПЗ ж ніякого ефекту не мають, як нам тут регулярно доводять.
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03.06.2026 13:01 Ответить
Ага, а ще всі ниють, що ударів на мацкву немає бо є договорнячок. А тут таке прилетіло зненацька
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03.06.2026 14:32 Ответить
пусть ослиной мочой заправляются,твари рашистские!
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03.06.2026 13:10 Ответить
А в пітєрі? Ще працювать і працювать...
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03.06.2026 13:12 Ответить
Это для кого. Для дальнобойщиков ограничения?)
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03.06.2026 13:24 Ответить
В Киеве помню по 20 заливали.
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03.06.2026 13:25 Ответить
РОБОТИ - не початий край !
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03.06.2026 13:42 Ответить
І це ПРЕКРАСНО!
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03.06.2026 13:47 Ответить
60 л бєнзу за раз - це ні про що. Підніміть руку в кого в пєпєлацє бак більше 60л? Отож.. Коли буде по 10л по талонам тільки членам партії - от тоді буде інша розмова.
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03.06.2026 13:55 Ответить
З.І. Хоча тенденція безумовно позитивна.
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03.06.2026 14:17 Ответить
На газогенераторні установки хай переходять...збирають дрова, та вичищають туалети...збирайте гівно мабуби
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03.06.2026 14:35 Ответить
 
 