Росія збільшила експорт нафти до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення

Росія експортує найбільше сирої нафти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, оскільки атаки України на нафтопереробні заводи РФ змушують виводити на світовий ринок більше барелів.

Як пише Bloomberg, поставки Росії з початку року становлять 3,46 млн барелів на день, що приблизно на 120 тис. барелів на день більше, ніж у 2025 році, і перевищує середньорічні показники за кожен рік із початку повномасштабної війни.

Відвантаження нафти відновилися після попереднього спаду, спричиненого ударами України по ключових експортних об'єктах на Чорному та Балтійському морях, оскільки Україна знову переключила свою увагу на російські нафтопереробні заводи та нафтоперекачувальні станції.

Вплив українських атак

Українські атаки на НПЗ Росії в травні стали рекордними, знизивши рівень переробки нафти в РФ до 16-річного мінімуму та спонукавши Росію заборонити експорт авіаційного палива на додаток до раніше зупинених продажів бензину за кордон.

Відтак атаки на НПЗ, імовірно, збільшують кількість сирої нафти, доступної для відвантаження за кордон.

Середні чотиритижневі поставки сирої нафти становили 3,64 млн барелів на день у період до 31 травня, що мало змінилося з 3,68 млн за 28 днів до 24 травня, свідчать дані про переміщення танкерів, зібрані Bloomberg.

А з огляду на зростання світових цін на нафту через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки вартість поставок Росії за останні тижні перевищила навіть рівні, що спостерігалися в перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну.

Нафта в морі

Оскільки щоденні поставки Росії за останні чотири тижні були приблизно на 300 тис. барелів вищими, ніж у першому кварталі, обсяг її нафти в морі продовжує зростати, досягнувши 124 млн барелів, що приблизно на 25% більше, ніж у середині квітня. Майже весь цей обсяг зараз знаходиться на суднах у транзиті, а не простоює в морі.

Завантаження танкерів

Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, загалом 35 танкерів завантажили 25,58 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 31 травня – порівняно з 27,57 млн барелів на 37 суднах попереднього тижня.

Експортні ціни

У середньому за чотири тижні експортні ціни на російську нафту Urals, що завантажується в Балтійському регіоні, знизилися приблизно на $4,8, до $84,87 за барель, тоді як падіння на $4,6 призвело до цін на Чорному морі у $83,56 за барель.

У середньому за сім днів до 31 травня вартість експорту становила близько $2,06 млрд, що на $470 млн менше, ніж показник попереднього тижня.

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Удари по НПЗ

Як повідомлялося, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

Атаки України на російську нафтову інфраструктуру в квітні зросли до найвищого місячного рівня з грудня минулого року, скоротивши обсяги переробок російських нафтопереробних заводів до багаторічного мінімуму. У квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських НПЗ, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Це скоротило середню продуктивність нафтопереробних заводів Росії до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

У травні стало відомо, що на тлі зростання інтенсивності українських атак російська влада вирішила скоротити страхові виплати бізнесу за наслідки ударів безпілотників.

Також повідомлялося, що виробництво дизельного палива в Росії впало приблизно на 10% у травні, додавши до 10% місячного падіння в квітні, оскільки атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи змусили їх скоротити або припинити виробництво.