Продаж бензину обмежили у Москві, - росЗМІ

Одна із мереж автозаправок запровадила обмеження на продаж бензину в одні руки у Москві.

Про це пише видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, із 30 травня одному клієнту можуть продати не більше 60 літрів бензину та не більше 100 літрів дизельного палива.

Водночас там зазначили, що це "тимчасово".

Заправки "Лукойлу" також перестали відпускати понад 100 літрів бензину в одні руки.

На станціях "Газпрому" перестали продавати понад 100-150 літрів будь-якого палива. Представники "Татнефти" та "Роснефти" заявили, що компанії не запроваджували обмеження, але вони можуть з'явитися на окремих заправках.

Обмеження стосуються не лише Москви

Раніше повідомлялось, що на АЗС у Бєлгороді припинили продаж АІ-92 у каністри та відмовляються заправляти автомобілі до повного бака.

У Курській області припинили продаж АІ-92 у каністри, а продаж АІ-95 обмежили 20 літрами на один автомобіль.

На окупованій Луганщині продаж АІ-92 та АІ-95 також обмежили 20 літрами в одні руки.

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Що передувало?

Нагадаємо, паливний дефіцит на окупованому півострові став наслідком регулярних та успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах окупантів.

У ніч на 30 травня 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ уразила морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт ("Мадяр") Бровді.

Лише напередодні, з 30 травня, загарбники намагалися вгамувати паніку, обмеживши продаж А-95 до 20 літрів на добу, проте вже за добу ситуація повністю вийшла з-під контролю і змусила окупаційну владу повернутися до радянських "талонів".

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