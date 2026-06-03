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Новини Дефіцит пального
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Продаж бензину обмежили у Москві, - росЗМІ

Продаж бензину обмежили у Москві: що відомо?

Одна із мереж автозаправок запровадила обмеження на продаж бензину в одні руки у Москві.

Про це пише видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, із 30 травня одному клієнту можуть продати не більше 60 літрів бензину та не більше 100 літрів дизельного палива.

Продаж бензину обмежили у Москві: що відомо?

Водночас там зазначили, що це "тимчасово".

Заправки "Лукойлу" також перестали відпускати понад 100 літрів бензину в одні руки.

На станціях "Газпрому" перестали продавати понад 100-150 літрів будь-якого палива. Представники "Татнефти" та "Роснефти" заявили, що компанії не запроваджували обмеження, але вони можуть з'явитися на окремих заправках.

Обмеження стосуються не лише Москви

Раніше повідомлялось, що на АЗС у Бєлгороді припинили продаж АІ-92 у каністри та відмовляються заправляти автомобілі до повного бака.

У Курській області припинили продаж АІ-92 у каністри, а продаж АІ-95 обмежили 20 літрами на один автомобіль.

На окупованій Луганщині продаж АІ-92 та АІ-95 також обмежили 20 літрами в одні руки.

Читайте: В окупованому Криму вводять талони на бензин та забороняють заправку в каністри

Що передувало?

  • Нагадаємо, паливний дефіцит на окупованому півострові став наслідком регулярних та успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах окупантів.
  • У ніч на 30 травня 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ уразила морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт ("Мадяр") Бровді.
  • Лише напередодні, з 30 травня, загарбники намагалися вгамувати паніку, обмеживши продаж А-95 до 20 літрів на добу, проте вже за добу ситуація повністю вийшла з-під контролю і змусила окупаційну владу повернутися до радянських "талонів".

Також читайте: Росія збільшила експорт нафти до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення

Автор: 

бензин (1371) москва (1326) росія (70276)
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Почекайте, до середини цього місяця талони будуть на той самий бензин та соляру, все як ви ********** в чергах постояти і "щось достати".
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03.06.2026 12:55 Відповісти
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03.06.2026 12:56 Відповісти
Оце вже діло. Рабзія це столицецентрична країна, де все основне життя кучкуються саме в столиці. На регіони їм *****.
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03.06.2026 12:59 Відповісти
Та ні, не може бути.
Удари по НПЗ ж ніякого ефекту не мають, як нам тут регулярно доводять.
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03.06.2026 13:01 Відповісти
пусть ослиной мочой заправляются,твари рашистские!
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03.06.2026 13:10 Відповісти
А в пітєрі? Ще працювать і працювать...
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03.06.2026 13:12 Відповісти
Это для кого. Для дальнобойщиков ограничения?)
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03.06.2026 13:24 Відповісти
В Киеве помню по 20 заливали.
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03.06.2026 13:25 Відповісти
 
 