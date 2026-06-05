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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Вблизи оккупированной Горловки украинский дрон уничтожил российский грузовик и убил водителя: "Прилетело крыло, дорога перекрыта". ВИДЕО

Движение по логистическим маршрутам российских захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой области остается смертельно опасным из-за круглосуточного огневого контроля со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовали видеозапись с последствиями успешной атаки украинского дальнобойного беспилотника на трассе вблизи оккупированного города Горловка. На обнародованных кадрах запечатлен грузовой автомобиль оккупантов, который после точного попадания полностью охвачен огнем посреди автодороги, из-за чего движение по этому участку трассы пришлось полностью перекрыть. Водитель российского грузовика ликвидирован.

Смотрите: Операторы БПЛА 28 ОМБр взяли под огневой контроль логистику в Горловке. ВИДЕО

Также смотрите: Украинский дрон патрулирует объездную дорогу в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22980) Горловка (2290) уничтожение (9973) Донецкая область (12404) дроны (7287) Горловский район (10)
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Прилетів чарівник, на дроні з України, і покарав окупантів за їх злочини в Україні! Покарання орків, НЕВІДВОРОТНЄ!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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05.06.2026 09:31 Ответить
Який жах
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05.06.2026 09:32 Ответить
Який чудовий жах...
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05.06.2026 09:36 Ответить
"ну не ужас, ужас - просто движуха"
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05.06.2026 10:46 Ответить
Так вантажівка пуста, нафуа?
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05.06.2026 09:55 Ответить
Хто казав що пуста?
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05.06.2026 10:09 Ответить
Це транспортний засіб..а ворожа логістика повинна бути знищена
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05.06.2026 10:48 Ответить
 
 