Вблизи оккупированной Горловки украинский дрон уничтожил российский грузовик и убил водителя: "Прилетело крыло, дорога перекрыта". ВИДЕО

Движение по логистическим маршрутам российских захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой области остается смертельно опасным из-за круглосуточного огневого контроля со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовали видеозапись с последствиями успешной атаки украинского дальнобойного беспилотника на трассе вблизи оккупированного города Горловка. На обнародованных кадрах запечатлен грузовой автомобиль оккупантов, который после точного попадания полностью охвачен огнем посреди автодороги, из-за чего движение по этому участку трассы пришлось полностью перекрыть. Водитель российского грузовика ликвидирован.

Смотрите: Операторы БПЛА 28 ОМБр взяли под огневой контроль логистику в Горловке. ВИДЕО

Также смотрите: Украинский дрон патрулирует объездную дорогу в оккупированном Донецке. ВИДЕО