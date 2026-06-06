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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои за Часов Яр
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Дронщики 24-й ОМБр попали в мину ТМ-62 в руках оккупанта: мощный взрыв разорвал рашиста вблизи Часова Яра

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили российского военнослужащего, который переносил противотанковую мину ТМ-62 вблизи Часова Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант двигался по открытой местности со взрывчаткой в руках, когда его обнаружили операторы ударных дронов Сил обороны.

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На обнародованных кадрах видно, что первый беспилотник взорвался рядом с целью, однако российский военный продолжил движение с миной.

Через несколько секунд уже другой FPV-дрон прицельно попал непосредственно в противотанковую мину ТМ-62.

В результате детонации произошел мощный взрыв, который разорвал оккупанта на части.

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Автор: 

армия РФ (22987) уничтожение (9977) Донецкая область (12410) 24 омб имени князя Данила Галицкого (292) дроны (7293) Часов Яр (423) Бахмутский район (851)
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Хотів на концерт кабздона принести.
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06.06.2026 13:43 Ответить
Це називається - "Сваю судьбу несу с сабой...".
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06.06.2026 13:43 Ответить
По×уїсти закінчилися, почалися вже імбецили, але скоро і тих не стане.
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06.06.2026 13:44 Ответить
Порушення техніки безпеки і наслідки .
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06.06.2026 14:08 Ответить
"Вот я был и вот меня не стало..." (с)
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06.06.2026 15:14 Ответить
Анігіляція - це фундаментальне фізичне явище перетворення частинки (кацап) та античастинки (fpv-дрон) при їх зіткненні на інші форми матерії, зазвичай фотони (чи інші частинки).
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06.06.2026 15:26 Ответить
 
 