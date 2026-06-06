Дронщики 24-й ОМБр попали в мину ТМ-62 в руках оккупанта: мощный взрыв разорвал рашиста вблизи Часова Яра

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили российского военнослужащего, который переносил противотанковую мину ТМ-62 вблизи Часова Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант двигался по открытой местности со взрывчаткой в руках, когда его обнаружили операторы ударных дронов Сил обороны.

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На обнародованных кадрах видно, что первый беспилотник взорвался рядом с целью, однако российский военный продолжил движение с миной.

Через несколько секунд уже другой FPV-дрон прицельно попал непосредственно в противотанковую мину ТМ-62.

В результате детонации произошел мощный взрыв, который разорвал оккупанта на части.

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