Дронщики 24-й ОМБр попали в мину ТМ-62 в руках оккупанта: мощный взрыв разорвал рашиста вблизи Часова Яра
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили российского военнослужащего, который переносил противотанковую мину ТМ-62 вблизи Часова Яра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант двигался по открытой местности со взрывчаткой в руках, когда его обнаружили операторы ударных дронов Сил обороны.
На обнародованных кадрах видно, что первый беспилотник взорвался рядом с целью, однако российский военный продолжил движение с миной.
Через несколько секунд уже другой FPV-дрон прицельно попал непосредственно в противотанковую мину ТМ-62.
В результате детонации произошел мощный взрыв, который разорвал оккупанта на части.
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ОсвальдКоблпот #588757
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Яр Холодний
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Андрій Руденко #570436
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Vasyl Ivanyk
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Mikev V
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Sashko Poweroid #551165
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