Окупант під час руху на мотоциклі підірвався на міні, встановленій спецпризначенцями "Омега". ВIДЕО
Бійці 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" зафільмували момент підриву російського військового на міні під час руху на мотоциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни завчасно замінували один із напрямків ймовірного пересування противника.
На кадрах видно, як окупант рухається дорогою на мотоциклі та наїжджає на вибуховий пристрій.
Унаслідок детонації рашист підірвався, а мотоцикл вибуховою хвилею відкинуло убік від дороги.
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Вот когда на тропе ставишь растяжку, обязательно рядом должна быть ложбинка или хоть холмик маленький. Противнику нужно дать, хоть самый минимальный шанс. Опытный воин может быть успеет среагировать.
Вот туда, в ложбину, еще одну, противопехотную и ставь.