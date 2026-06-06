Окупант під час руху на мотоциклі підірвався на міні, встановленій спецпризначенцями "Омега". ВIДЕО

Бійці 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" зафільмували момент підриву російського військового на міні під час руху на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни завчасно замінували один із напрямків ймовірного пересування противника.

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На кадрах видно, як окупант рухається дорогою на мотоциклі та наїжджає на вибуховий пристрій.

Унаслідок детонації рашист підірвався, а мотоцикл вибуховою хвилею відкинуло убік від дороги.

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