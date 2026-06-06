Бійці батальйону "Апачі" знищили дві гармати Д-30 разом з окупантами поряд на Слов’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили 2 російські гармати Д-30 на Слов’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час проведення аеророзвідки оператори безпілотників виявили дві замасковані артилерійські установки противника, які вели вогонь по позиціях українських захисників.
За декілька хвилин після виявлення першу гармату було уражено разом з рашистами поряд.
Менш ніж за годину українські воїни знищили й другу артилерійську ціль окупантів.
Ситуація на Слов’янському напрямку
У 81-й окремій аеромобільній бригаді зазначають, що російські війська не припиняють тиск на Слов'янському напрямку.
Окупанти намагаються проникати в міжпозиційний простір українських підрозділів для проведення штурмових дій, а також активно ведуть аеророзвідку та застосовують ударні БпЛА, керовані авіабомби й баражуючі боєприпаси.
Попри постійні атаки противника, українські десантники продовжують завдавати ворогу втрат, знищуючи його живу силу, озброєння та техніку, що дозволяє зменшувати наступальний і вогневий потенціал російських військ на цій ділянці фронту.
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