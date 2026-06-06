Бійці батальйону "Апачі" знищили дві гармати Д-30 разом з окупантами поряд на Слов’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили 2 російські гармати Д-30 на Слов’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час проведення аеророзвідки оператори безпілотників виявили дві замасковані артилерійські установки противника, які вели вогонь по позиціях українських захисників.

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За декілька хвилин після виявлення першу гармату було уражено разом з рашистами поряд.

Менш ніж за годину українські воїни знищили й другу артилерійську ціль окупантів.

Ситуація на Слов’янському напрямку

У 81-й окремій аеромобільній бригаді зазначають, що російські війська не припиняють тиск на Слов'янському напрямку.

Окупанти намагаються проникати в міжпозиційний простір українських підрозділів для проведення штурмових дій, а також активно ведуть аеророзвідку та застосовують ударні БпЛА, керовані авіабомби й баражуючі боєприпаси.

Попри постійні атаки противника, українські десантники продовжують завдавати ворогу втрат, знищуючи його живу силу, озброєння та техніку, що дозволяє зменшувати наступальний і вогневий потенціал російських військ на цій ділянці фронту.

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