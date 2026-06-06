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Бійці 23-ї бригади НГУ за ніч знищили 13 російських безпілотників дронами-перехоплювачами STING. ВIДЕО

Українські захисники 23-ї бригади Національної гвардії України під час відбиття чергової повітряної атаки ворога знищили низку російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожих цілей оператори використовували дрони-перехоплювачі STING, розроблені командою "Дикі шершні".

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На оприлюднених кадрах зафіксовано моменти успішного ураження російських БпЛА під час нічного полювання.

У результаті роботи пілотів Сил оборони було перехоплено та знищено 13 повітряних цілей противника.

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знищення (10293) Національна гвардія НГУ (1795) Дикі шершні (293) Шахед (2251) перехоплювач (116)
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