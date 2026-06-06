Бійці 23-ї бригади НГУ за ніч знищили 13 російських безпілотників дронами-перехоплювачами STING. ВIДЕО
Українські захисники 23-ї бригади Національної гвардії України під час відбиття чергової повітряної атаки ворога знищили низку російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожих цілей оператори використовували дрони-перехоплювачі STING, розроблені командою "Дикі шершні".
На оприлюднених кадрах зафіксовано моменти успішного ураження російських БпЛА під час нічного полювання.
У результаті роботи пілотів Сил оборони було перехоплено та знищено 13 повітряних цілей противника.
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