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Бойцы 23-й бригады НГУ за ночь уничтожили 13 российских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков STING

Украинские защитники 23-й бригады Национальной гвардии Украины в ходе отражения очередной воздушной атаки врага уничтожили ряд российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеских целей операторы использовали дроны-перехватчики STING, разработанные командой "Дикие шершни".

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На обнародованных кадрах запечатлены моменты успешного поражения российских БПЛА во время ночной охоты.

В результате работы пилотов Сил обороны было перехвачено и уничтожено 13 воздушных целей противника.

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