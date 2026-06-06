Бойцы 23-й бригады НГУ за ночь уничтожили 13 российских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков STING
Украинские защитники 23-й бригады Национальной гвардии Украины в ходе отражения очередной воздушной атаки врага уничтожили ряд российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеских целей операторы использовали дроны-перехватчики STING, разработанные командой "Дикие шершни".
На обнародованных кадрах запечатлены моменты успешного поражения российских БПЛА во время ночной охоты.
В результате работы пилотов Сил обороны было перехвачено и уничтожено 13 воздушных целей противника.
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