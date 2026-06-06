Бойцы батальона "Апачи" уничтожили два орудия Д-30 вместе с оккупантами рядом на Славянском направлении. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили 2 российские орудия Д-30 на Славянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проведения аэроразведки операторы беспилотников обнаружили две замаскированные артиллерийские установки противника, которые вели огонь по позициям украинских защитников.
Через несколько минут после обнаружения первое орудие было поражено вместе с находившимися рядом рашистами.
Менее чем за час украинские воины уничтожили и вторую артиллерийскую цель оккупантов.
Ситуация на Славянском направлении
В 81-й отдельной аэромобильной бригаде отмечают, что российские войска не прекращают давление на Славянском направлении.
Оккупанты пытаются проникать в межпозиционное пространство украинских подразделений для проведения штурмовых действий, а также активно ведут аэроразведку и применяют ударные БПЛА, управляемые авиабомбы и баражирующие боеприпасы.
Несмотря на постоянные атаки противника, украинские десантники продолжают наносить врагу потери, уничтожая его живую силу, вооружение и технику, что позволяет снижать наступательный и огневой потенциал российских войск на этом участке фронта.
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