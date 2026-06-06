Бойцы батальона "Апачи" уничтожили два орудия Д-30 вместе с оккупантами рядом на Славянском направлении. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили 2 российские орудия Д-30 на Славянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проведения аэроразведки операторы беспилотников обнаружили две замаскированные артиллерийские установки противника, которые вели огонь по позициям украинских защитников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Через несколько минут после обнаружения первое орудие было поражено вместе с находившимися рядом рашистами.

Менее чем за час украинские воины уничтожили и вторую артиллерийскую цель оккупантов.

Ситуация на Славянском направлении

В 81-й отдельной аэромобильной бригаде отмечают, что российские войска не прекращают давление на Славянском направлении.

Оккупанты пытаются проникать в межпозиционное пространство украинских подразделений для проведения штурмовых действий, а также активно ведут аэроразведку и применяют ударные БПЛА, управляемые авиабомбы и баражирующие боеприпасы.

Несмотря на постоянные атаки противника, украинские десантники продолжают наносить врагу потери, уничтожая его живую силу, вооружение и технику, что позволяет снижать наступательный и огневой потенциал российских войск на этом участке фронта.

Смотрите также: Бойцы 23-й бригады НГУ за ночь уничтожили 13 российских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков STING. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиаудар Воздушных сил по месту дислокации оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО