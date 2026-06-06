Оккупант во время движения на мотоцикле подорвался на мине, установленной спецназовцами "Омега". ВИДЕО

Бойцы 1-го отдельного отряда специального назначения "Омега" засняли момент, когда российский военнослужащий подорвался на мине во время движения на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины заранее заминировали одно из направлений вероятного передвижения противника.

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На кадрах видно, как оккупант движется по дороге на мотоцикле и наезжает на взрывное устройство.

Вследствие детонации рашист подорвался, а мотоцикл взрывной волной отбросило в сторону от дороги.

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