Оккупант во время движения на мотоцикле подорвался на мине, установленной спецназовцами "Омега". ВИДЕО
Бойцы 1-го отдельного отряда специального назначения "Омега" засняли момент, когда российский военнослужащий подорвался на мине во время движения на мотоцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины заранее заминировали одно из направлений вероятного передвижения противника.
На кадрах видно, как оккупант движется по дороге на мотоцикле и наезжает на взрывное устройство.
Вследствие детонации рашист подорвался, а мотоцикл взрывной волной отбросило в сторону от дороги.
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Oleg Kachalka
показать весь комментарий06.06.2026 17:18 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий06.06.2026 17:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий06.06.2026 18:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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