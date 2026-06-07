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Пограничники подразделения "Прайм" разбили пушку Д-30 и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Прайм" нанесли серию успешных ударов по позициям российских войск на Северо-Слобожанском направлении, уничтожив артиллерию, технику и личный состав противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий украинские защитники ликвидировали 10 оккупантов, а также поразили ряд важных целей врага.
Среди уничтоженных целей:
- 1 пушка Д-30;
- 3 автомобиля;
- 1 квадроцикл;
- 8 укрытий и мест пребывания личного состава;
- склад боеприпасов;
- ангар с военной техникой.
Видео боевой работы украинских пограничников опубликовано в соцсетях.
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