Пограничники подразделения "Прайм" разбили пушку Д-30 и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Прайм" нанесли серию успешных ударов по позициям российских войск на Северо-Слобожанском направлении, уничтожив артиллерию, технику и личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий украинские защитники ликвидировали 10 оккупантов, а также поразили ряд важных целей врага.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди уничтоженных целей:

1 пушка Д-30;

3 автомобиля;

1 квадроцикл;

8 укрытий и мест пребывания личного состава;

склад боеприпасов;

ангар с военной техникой.

Видео боевой работы украинских пограничников опубликовано в соцсетях.

Смотрите также: Оккупант во время движения на мотоцикле подорвался на мине, установленной спецназовцами "Омега". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиаудар Воздушных сил по месту дислокации оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО