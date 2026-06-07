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Пограничники подразделения "Прайм" разбили пушку Д-30 и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Прайм" нанесли серию успешных ударов по позициям российских войск на Северо-Слобожанском направлении, уничтожив артиллерию, технику и личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий украинские защитники ликвидировали 10 оккупантов, а также поразили ряд важных целей врага.

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Среди уничтоженных целей:

  • 1 пушка Д-30;
  • 3 автомобиля;
  • 1 квадроцикл;
  • 8 укрытий и мест пребывания личного состава;
  • склад боеприпасов;
  • ангар с военной техникой.

Видео боевой работы украинских пограничников опубликовано в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (22994) Госпогранслужба (7156) пограничники (1713) уничтожение (9984) техника (1893) дроны (7301) аэроразведка (37)
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