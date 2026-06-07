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Боец бригады "Рубеж" пулеметным огнем с наземного робота уничтожил российский дрон-"ждун". ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" во время выполнения боевой задачи уничтожили российский FPV-дрон "Ждун" с помощью наземного роботизированного комплекса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения по маршруту оператор НРК заметил вражеский беспилотник, который оккупанты оставили посреди дороги для поражения украинской техники.
На обнародованных кадрах видно, как пилот открывает огонь по цели из пулемета, установленного на роботизированной платформе.
В результате попаданий российский FPV-дрон взорвался, после чего наземный робот продолжил выполнение боевой задачи.
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