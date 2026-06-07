Боец бригады "Рубеж" пулеметным огнем с наземного робота уничтожил российский дрон-"ждун". ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" во время выполнения боевой задачи уничтожили российский FPV-дрон "Ждун" с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения по маршруту оператор НРК заметил вражеский беспилотник, который оккупанты оставили посреди дороги для поражения украинской техники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На обнародованных кадрах видно, как пилот открывает огонь по цели из пулемета, установленного на роботизированной платформе.

В результате попаданий российский FPV-дрон взорвался, после чего наземный робот продолжил выполнение боевой задачи.

Смотрите также: Пограничники подразделения "Прайм" разбили пушку Д-30 и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 23-й бригады НГУ за ночь уничтожили 13 российских беспилотников дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО