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Боец бригады "Рубеж" пулеметным огнем с наземного робота уничтожил российский дрон-"ждун". ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" во время выполнения боевой задачи уничтожили российский FPV-дрон "Ждун" с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения по маршруту оператор НРК заметил вражеский беспилотник, который оккупанты оставили посреди дороги для поражения украинской техники.

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На обнародованных кадрах видно, как пилот открывает огонь по цели из пулемета, установленного на роботизированной платформе.

В результате попаданий российский FPV-дрон взорвался, после чего наземный робот продолжил выполнение боевой задачи.

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