Бійці "Азову" стрілецьким вогнем збили та підірвали у повітрі 11 російських дронів-камікадзе. ВIДЕО
Українські захисники 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" зафільмували на камеру GoPro відбиття атаки російських безпілотників на Добропільському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці стрілецьким вогнем збили 11 дронів-камікадзе противника.
Російські безпілотники намагалися атакувати позиції українських військових, однак усі цілі були вчасно виявлені та перехоплені.
У результаті влучного вогню всі 11 ворожих дронів вибухнули в повітрі, не досягнувши своїх цілей.
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А якщо серйозно - то я підозрюю монтаж... Спочатку знімали політ і вибух, спричинений стрільбою з інших місць, а потім запхнули туди ствол...