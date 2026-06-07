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Новини Відео Знищення російських безпілотників Ситуація на Добропільському напрямку
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Бійці "Азову" стрілецьким вогнем збили та підірвали у повітрі 11 російських дронів-камікадзе. ВIДЕО

Українські захисники 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" зафільмували на камеру GoPro відбиття атаки російських безпілотників на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці стрілецьким вогнем збили 11 дронів-камікадзе противника.

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Російські безпілотники намагалися атакувати позиції українських військових, однак усі цілі були вчасно виявлені та перехоплені.

У результаті влучного вогню всі 11 ворожих дронів вибухнули в повітрі, не досягнувши своїх цілей.

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Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) Донецька область (11293) Азов (888) дрони (8364) Покровський район (1777) Добропілля (161)
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я теж так можу
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07.06.2026 12:30 Відповісти
Дивна якась стрільба, по рухомій цілі... Без "підводки", з зупинкою ствола в момент пострілу...
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07.06.2026 13:05 Відповісти
лязер
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07.06.2026 13:34 Відповісти
Якщо дивиться з точки зору фізики - то "лязер" ще більше питань видаає... Там інтервал дії більший, ніж постріл з "вогнепала". Тобто, супроводження цілі повинно буть набагато довшим...
А якщо серйозно - то я підозрюю монтаж... Спочатку знімали політ і вибух, спричинений стрільбою з інших місць, а потім запхнули туди ствол...
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07.06.2026 14:15 Відповісти
Я так не вмію . Піду у відпустку - буду тренуватись з пневматики. Бо якось соромно, із стрілкової зброї повітряні цілі збивають а я з 50 м з СКС по грудній мішені попадаю. Правда, то було лише перший і останній раз. Але, хочу бути кращим.
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07.06.2026 14:42 Відповісти
Звісно, монтаж. Але ситуація цілком реальна.
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07.06.2026 14:56 Відповісти
 
 