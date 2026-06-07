Бійці "Азову" стрілецьким вогнем збили та підірвали у повітрі 11 російських дронів-камікадзе. ВIДЕО

Українські захисники 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" зафільмували на камеру GoPro відбиття атаки російських безпілотників на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці стрілецьким вогнем збили 11 дронів-камікадзе противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Російські безпілотники намагалися атакувати позиції українських військових, однак усі цілі були вчасно виявлені та перехоплені.

У результаті влучного вогню всі 11 ворожих дронів вибухнули в повітрі, не досягнувши своїх цілей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць бригади "Рубіж" кулеметним вогнем з наземного робота знищив російський дрон-"ждун". ВIДЕО

Дивіться також: Прикордонники підрозділу "Прайм" розтрощили гармату Д-30 та ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО