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Бойцы "Азова" стрелковым огнем сбили и взорвали в воздухе 11 российских дронов-камикадзе. ВИДЕО

Украинские защитники 12-й бригады специального назначения "Азов" запечатлели на камеру GoPro отражение атаки российских беспилотников на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых действий бойцы стрелковым огнем сбили 11 дронов-камикадзе противника.

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Российские беспилотники пытались атаковать позиции украинских военных, однако все цели были вовремя обнаружены и перехвачены.

В результате меткого огня все 11 вражеских дронов взорвались в воздухе, не достигнув своих целей.

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Автор: 

армия РФ (22994) уничтожение (9984) Донецкая область (12417) Азов (894) дроны (7301) Покровский район (1763) Доброполье (157)
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я теж так можу
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07.06.2026 12:30 Ответить
Дивна якась стрільба, по рухомій цілі... Без "підводки", з зупинкою ствола в момент пострілу...
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07.06.2026 13:05 Ответить
лязер
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07.06.2026 13:34 Ответить
Якщо дивиться з точки зору фізики - то "лязер" ще більше питань видаає... Там інтервал дії більший, ніж постріл з "вогнепала". Тобто, супроводження цілі повинно буть набагато довшим...
А якщо серйозно - то я підозрюю монтаж... Спочатку знімали політ і вибух, спричинений стрільбою з інших місць, а потім запхнули туди ствол...
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07.06.2026 14:15 Ответить
Я так не вмію . Піду у відпустку - буду тренуватись з пневматики. Бо якось соромно, із стрілкової зброї повітряні цілі збивають а я з 50 м з СКС по грудній мішені попадаю. Правда, то було лише перший і останній раз. Але, хочу бути кращим.
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07.06.2026 14:42 Ответить
Звісно, монтаж. Але ситуація цілком реальна.
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07.06.2026 14:56 Ответить
 
 