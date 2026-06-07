1 420 6
Бойцы "Азова" стрелковым огнем сбили и взорвали в воздухе 11 российских дронов-камикадзе. ВИДЕО
Украинские защитники 12-й бригады специального назначения "Азов" запечатлели на камеру GoPro отражение атаки российских беспилотников на Добропольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых действий бойцы стрелковым огнем сбили 11 дронов-камикадзе противника.
Российские беспилотники пытались атаковать позиции украинских военных, однако все цели были вовремя обнаружены и перехвачены.
В результате меткого огня все 11 вражеских дронов взорвались в воздухе, не достигнув своих целей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо серйозно - то я підозрюю монтаж... Спочатку знімали політ і вибух, спричинений стрільбою з інших місць, а потім запхнули туди ствол...