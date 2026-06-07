Бойцы "Азова" стрелковым огнем сбили и взорвали в воздухе 11 российских дронов-камикадзе. ВИДЕО

Украинские защитники 12-й бригады специального назначения "Азов" запечатлели на камеру GoPro отражение атаки российских беспилотников на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых действий бойцы стрелковым огнем сбили 11 дронов-камикадзе противника.

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Российские беспилотники пытались атаковать позиции украинских военных, однако все цели были вовремя обнаружены и перехвачены.

В результате меткого огня все 11 вражеских дронов взорвались в воздухе, не достигнув своих целей.

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