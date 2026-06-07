Артилеристи 45-ї бригади накрили вогнем піхотну групу окупантів, яка рухалася по лісосмузі. ВIДЕО
Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського завдали удару по піхотній групі окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, група російських військових намагалася просочитися однією з лісосмуг у напрямку позицій Сил оборони.
Однак завдяки аеророзвідці операторів 54-ї окремої механізованої бригади противника було своєчасно виявлено.
Після передачі координат воїни 45-ї бригади завдали потужних ударів артилерією та ліквідували 5 рашистів.
Кадрами бойової роботи українські захисники поділилися у соцмережах.
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Alex #587628
показати весь коментар07.06.2026 15:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар07.06.2026 16:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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