Артилеристи 45-ї бригади накрили вогнем піхотну групу окупантів, яка рухалася по лісосмузі. ВIДЕО

Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського завдали удару по піхотній групі окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група російських військових намагалася просочитися однією з лісосмуг у напрямку позицій Сил оборони.

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Однак завдяки аеророзвідці операторів 54-ї окремої механізованої бригади противника було своєчасно виявлено.

Після передачі координат воїни 45-ї бригади завдали потужних ударів артилерією та ліквідували 5 рашистів.

Кадрами бойової роботи українські захисники поділилися у соцмережах.

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