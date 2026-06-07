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Артилеристи 45-ї бригади накрили вогнем піхотну групу окупантів, яка рухалася по лісосмузі. ВIДЕО

Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського завдали удару по піхотній групі окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група російських військових намагалася просочитися однією з лісосмуг у напрямку позицій Сил оборони.

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Однак завдяки аеророзвідці операторів 54-ї окремої механізованої бригади противника було своєчасно виявлено.

Після передачі координат воїни 45-ї бригади завдали потужних ударів артилерією та ліквідували 5 рашистів.

Кадрами бойової роботи українські захисники поділилися у соцмережах.

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Автор: 

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https://www.youtube.com/watch?v=jBwxOQprRBo
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07.06.2026 15:33 Відповісти
Арта попри дрони свою необхідність доказує.
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07.06.2026 16:00 Відповісти
 
 