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Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ за неделю ликвидировали около 2 тысяч рашистов. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Центра специальных операций "Альфа" СБУ продолжают наносить потери российским войскам по всей линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последнюю неделю спецназовцы уничтожили около 2 тысяч оккупантов, используя ударные беспилотники для поражения живой силы и техники противника.

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На обнародованных кадрах – результаты очередных боевых вылетов, во время которых пилоты FPV-дронов ликвидировали 28 российских военных.

В СБУ отмечают, что для врага остается все меньше мест, где можно укрыться от украинских ударных беспилотников, ведь спецназовцы быстро обнаруживают цели и наносят точные удары.

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армия РФ (22994) СБУ (20744) спецназ (646) уничтожение (9984) дроны (7301)
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Саме більше подобається останній погляд москаля .
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07.06.2026 16:19 Ответить
Саме більше мені подобається передсмертний погляд москаля .
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07.06.2026 16:21 Ответить
Освободители .на все сто .. жаль что не все ...
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07.06.2026 16:44 Ответить
Найгарніше кіно за день.
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07.06.2026 17:00 Ответить
В нас безхатьки краще виглядають, ніж ці потворні гобліни.
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07.06.2026 17:22 Ответить
 
 