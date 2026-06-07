Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ за неделю ликвидировали около 2 тысяч рашистов. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов Центра специальных операций "Альфа" СБУ продолжают наносить потери российским войскам по всей линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последнюю неделю спецназовцы уничтожили около 2 тысяч оккупантов, используя ударные беспилотники для поражения живой силы и техники противника.
На обнародованных кадрах – результаты очередных боевых вылетов, во время которых пилоты FPV-дронов ликвидировали 28 российских военных.
В СБУ отмечают, что для врага остается все меньше мест, где можно укрыться от украинских ударных беспилотников, ведь спецназовцы быстро обнаруживают цели и наносят точные удары.
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Сергій Малецький
показать весь комментарий07.06.2026 16:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергій Малецький
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Sergiusz #608631
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ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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Андрій Руденко #570436
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