Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ за неделю ликвидировали около 2 тысяч рашистов. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Центра специальных операций "Альфа" СБУ продолжают наносить потери российским войскам по всей линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последнюю неделю спецназовцы уничтожили около 2 тысяч оккупантов, используя ударные беспилотники для поражения живой силы и техники противника.

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На обнародованных кадрах – результаты очередных боевых вылетов, во время которых пилоты FPV-дронов ликвидировали 28 российских военных.

В СБУ отмечают, что для врага остается все меньше мест, где можно укрыться от украинских ударных беспилотников, ведь спецназовцы быстро обнаруживают цели и наносят точные удары.

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