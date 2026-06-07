Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ за тиждень ліквідували близько 2 тисяч рашистів. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ продовжують завдавати втрат російським військам по всій лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за останній тиждень спецпризначенці знищили близько 2 тисяч окупантів, використовуючи ударні безпілотники для ураження живої сили та техніки противника.
На оприлюднених кадрах результати чергових бойових вильотів, під час яких пілоти FPV-дронів ліквідували 28 російських військових.
У СБУ зазначають, що для ворога дедалі менше залишається місць, де можна сховатися від українських ударних безпілотників, адже спецпризначенці швидко виявляють цілі та завдають точних ударів.
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Сергій Малецький
показати весь коментар07.06.2026 16:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар07.06.2026 16:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sergiusz #608631
показати весь коментар07.06.2026 16:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар07.06.2026 17:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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