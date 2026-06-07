Окупант без зброї жбурнув багнюкою в український FPV-дрон, але це його не врятувало. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український FPV-дрон атакує російського військового, який намагався сховатися від ураження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант заліз у яму з багнюкою та сподівався перечекати бойові вильоти українських пілотів, проте марно.
Коли безпілотник наблизився до цілі, окупант встиг лише жбурнути в його бік жменю багнюки та одразу був ліквідований.
На задньому плані також видно спалену російську техніку, що залишилася після попередніх ударів Сил оборони.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alessandro Moretti
показати весь коментар07.06.2026 17:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль