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Окупант без зброї жбурнув багнюкою в український FPV-дрон, але це його не врятувало. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український FPV-дрон атакує російського військового, який намагався сховатися від ураження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант заліз у яму з багнюкою та сподівався перечекати бойові вильоти українських пілотів, проте марно.

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Коли безпілотник наблизився до цілі, окупант встиг лише жбурнути в його бік жменю багнюки та одразу був ліквідований.

На задньому плані також видно спалену російську техніку, що залишилася після попередніх ударів Сил оборони.

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армія рф (21211) знищення (10301) ЗСУ (8788) дрони (8364)
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Яка прекрасна смерть - у багнюці. Саме там, де йому й місце.
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07.06.2026 17:09 Відповісти
 
 