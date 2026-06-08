Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по военной инфраструктуре РФ

Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о результатах ряда операций, в ходе которых были поражены пункты дислокации, средства противовоздушной обороны, логистические объекты и коммуникационная инфраструктура противника на временно оккупированных территориях и в приграничных районах РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеграм-канал СБС ВСУ.

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Поражен штаб бригады "Терек" и системы ПВО

В Луганской области операторы 1-го отдельного центра СБС и 20-й отдельной бригады К-2 нанесли удар по пункту временной дислокации 5-й казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Терек" вблизи города Счастье. По данным военных, поражены штаб подразделения, медицинский пункт, складские помещения и другие объекты его инфраструктуры.

Также сообщается о поражении средств ПВО противника:

во временно оккупированном Крыму операторы 1-го отдельного центра СБС поразили зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф";

в Запорожской области бойцы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса";

в Луганске пограничное подразделение "Феникс" уничтожило макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", который использовался для введения в заблуждение украинской разведки.

Под ударом оказались логистика, энергетика и средства связи

Операторы батальона "Кайрос" и 413-го полка "Рейд" нанесли удары по железнодорожной логистике противника. Поражения понесли локомотивы и цистерны с горюче-смазочными материалами в Донецкой, Луганской областях и на территории России.

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Кроме того, подразделения СБС, бригада К-2 и 427-я бригада "Рарог" поразили ряд энергетических объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые обеспечивали функционирование военной инфраструктуры оккупационных сил.

Отдельно сообщается о поражении коммуникационных башен, которые использовались для работы российских систем радиоэлектронной борьбы, а также логистических объектов противника в Донецкой области.

Операции проводились во взаимодействии с Центром глубинных поражений

В Силах беспилотных систем отметили, что все операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

В ведомстве подчеркивают, что системное уничтожение пунктов управления, средств ПВО, логистических узлов, систем связи и инфраструктуры постепенно снижает способность российских войск обеспечивать свои подразделения и поддерживать интенсивность боевых действий.

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