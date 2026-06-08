Сили безпілотних систем завдали серії ударів по військовій інфраструктурі РФ. ВIДЕО
Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про результати низки операцій, під час яких були уражені пункти дислокації, засоби протиповітряної оборони, логістичні об'єкти та комунікаційна інфраструктура противника на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал СБС ЗСУ.
Уражено штаб бригади "Терек" та системи ППО
У Луганській області оператори 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади К-2 завдали удару по пункту тимчасової дислокації 5-ї козачої розвідувально-штурмової бригади "Терек" поблизу міста Щастя. За даними військових, уражено штаб підрозділу, медичний пункт, складські приміщення та інші об'єкти його інфраструктури.
Також повідомляється про ураження засобів ППО противника:
- у тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру СБС уразили зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф";
- у Запорізькій області бійці 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса";
- у Луганську прикордонний підрозділ "Фенікс" знищив макет зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", який використовувався для введення в оману української розвідки.
Під ударом опинилися логістика, енергетика та засоби зв'язку
Оператори батальйону "Кайрос" та 413-го полку "Рейд" завдали ударів по залізничній логістиці противника. Ураження зазнали локомотиви та цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Донецькій, Луганській областях і на території Росії.
Крім того, підрозділи СБС, бригада К-2 та 427-ма бригада "Рарог" уразили низку енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, які забезпечували функціонування військової інфраструктури окупаційних сил.
Окремо повідомляється про ураження комунікаційних веж, що використовувалися для роботи російських систем радіоелектронної боротьби, а також логістичних об'єктів противника в Донецькій області.
Операції проводили у взаємодії з Центром глибинних уражень
У Силах безпілотних систем зазначили, що всі операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
У відомстві наголошують, що системне знищення пунктів управління, засобів ППО, логістичних вузлів, систем зв'язку та інфраструктури поступово знижує здатність російських військ забезпечувати свої підрозділи та підтримувати інтенсивність бойових дій.
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"❗️ ЗС рф залишають Кінбурнську косу Миколаївської області
Агент «АТЕШ» зі штабу угруповання військ «Дніпро» повідомляє: дії 🇺🇦💪СОУ щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси.
Підрозділи 337 полку рф залишають позиції - постачання повністю зупинено. Доставка ***********, палива та продовольства припинилася.
Так, через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії - з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються зі збиттям дронів СОУ, і втрати продовжують зростати.
Після того, як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи ЗС рф, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу.
Командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише залишки підрозділів, які вже не в змозі утримувати оборону.
Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно обвалилась."