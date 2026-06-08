Сили безпілотних систем завдали серії ударів по військовій інфраструктурі РФ. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про результати низки операцій, під час яких були уражені пункти дислокації, засоби протиповітряної оборони, логістичні об'єкти та комунікаційна інфраструктура противника на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал СБС ЗСУ.

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Уражено штаб бригади "Терек" та системи ППО

У Луганській області оператори 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади К-2 завдали удару по пункту тимчасової дислокації 5-ї козачої розвідувально-штурмової бригади "Терек" поблизу міста Щастя. За даними військових, уражено штаб підрозділу, медичний пункт, складські приміщення та інші об'єкти його інфраструктури.

Також повідомляється про ураження засобів ППО противника:

у тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру СБС уразили зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф";

у Запорізькій області бійці 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса";

у Луганську прикордонний підрозділ "Фенікс" знищив макет зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", який використовувався для введення в оману української розвідки.

Під ударом опинилися логістика, енергетика та засоби зв'язку

Оператори батальйону "Кайрос" та 413-го полку "Рейд" завдали ударів по залізничній логістиці противника. Ураження зазнали локомотиви та цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Донецькій, Луганській областях і на території Росії.

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Крім того, підрозділи СБС, бригада К-2 та 427-ма бригада "Рарог" уразили низку енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, які забезпечували функціонування військової інфраструктури окупаційних сил.

Окремо повідомляється про ураження комунікаційних веж, що використовувалися для роботи російських систем радіоелектронної боротьби, а також логістичних об'єктів противника в Донецькій області.

Операції проводили у взаємодії з Центром глибинних уражень

У Силах безпілотних систем зазначили, що всі операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

У відомстві наголошують, що системне знищення пунктів управління, засобів ППО, логістичних вузлів, систем зв'язку та інфраструктури поступово знижує здатність російських військ забезпечувати свої підрозділи та підтримувати інтенсивність бойових дій.

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