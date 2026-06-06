СБС уразили на ТОТ Донеччини 90-й інженерно-саперний полк окупантів, який будував лінію Суровікіна. ВIДЕО
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 5 червня завдали масованого удару по місцю дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ у селищі Піонерське на тимчасово окупованій території Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
"Знайдемо кожного. Піонерське лігво 90 саперного полку 51А, що мінував та зводив лінію Суровікіна на окупованій Херсонщині", - ідеться в повідомленні.
"Птахами СБС вночі 5 червня завдано масованого удару у нп Піонерське, ТОТ Донецької обл по ТПД 90 ісап 51 армії рф - окремий інженерно-саперний полк (комплектований з хробаків Тюмені та Ямалу)", - повідомив Мадяр.
Цей полк мінував та будував лінію Суровікіна на Херсонському та Запоріжському напрямках, виконував саперні завдання на Бахмуті та Авдіївці.
Окрім бойових завдань, здійснює підготовку фахівців інженерно-технічної справи, розробку та впровадження нових перспективних боєприпасів.
"Ми вас шукаємо і ретельно розробляємо, екзотичні хробаки.
Мастіть очечо і пускайте тушканів щоночі", - звернувся Мадяр до окупантів.
Горіли вночі:
- фури,
- логістика та
- підстанції, включно до Маріупольського порту.
Операція за розробки та координації новоствореного Центру глибинних уражень СБС.
Онлайн-табло СБС "ПІДРАХУЙКА"
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