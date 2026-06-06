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СБС уразили на ТОТ Донеччини 90-й інженерно-саперний полк окупантів, який будував лінію Суровікіна. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 5 червня завдали масованого удару по місцю дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ у селищі Піонерське на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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"Знайдемо кожного. Піонерське лігво 90 саперного полку 51А, що мінував та зводив лінію Суровікіна на окупованій Херсонщині", - ідеться в повідомленні.

"Птахами СБС вночі 5 червня завдано масованого удару у нп Піонерське, ТОТ Донецької обл по ТПД 90 ісап 51 армії рф - окремий інженерно-саперний полк (комплектований з хробаків Тюмені та Ямалу)", - повідомив Мадяр.

Цей полк мінував та будував лінію Суровікіна на Херсонському та Запоріжському напрямках, виконував саперні завдання на Бахмуті та Авдіївці.

Окрім бойових завдань, здійснює підготовку фахівців інженерно-технічної справи, розробку та впровадження нових перспективних боєприпасів.

"Ми вас шукаємо і ретельно розробляємо, екзотичні хробаки.
Мастіть очечо і пускайте тушканів щоночі", - звернувся Мадяр до окупантів.

Горіли вночі:

  • фури,
  • логістика та
  • підстанції, включно до Маріупольського порту.

Операція за розробки та координації новоствореного Центру глибинних уражень СБС.

Онлайн-табло СБС "ПІДРАХУЙКА"

Автор: 

Донецька область (11285) Сили безпілотних систем (517)
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Злі Птахи у Мадяра.... Хижі...
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06.06.2026 19:36 Відповісти
Мені один момент дуже сподобався... Виведені у вікна двоповерхової будівлі, труби "буржуйок". Я таке бачив років двадцять тому, у одному селищі, при кварцитовому кар'єрі. Коли Союз розвалився, то не було коштів для роботи котельної (працювала на мазуті). Люди у кухнях влаштували пічки, і точно так само вивели труби у вікна...
І тут, бачу - те саме. "Процвітання" по-путінськи...
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06.06.2026 20:00 Відповісти
Сапери... відкопаютья!
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06.06.2026 19:37 Відповісти
Не зря я любила авіомоделювання
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06.06.2026 19:46 Відповісти
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06.06.2026 19:53 Відповісти
дуже гарно підпалили сраки москалям!!!
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06.06.2026 19:56 Відповісти
 
 