СБС уразили на ТОТ Донеччини 90-й інженерно-саперний полк окупантів, який будував лінію Суровікіна. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 5 червня завдали масованого удару по місцю дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ у селищі Піонерське на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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"Знайдемо кожного. Піонерське лігво 90 саперного полку 51А, що мінував та зводив лінію Суровікіна на окупованій Херсонщині", - ідеться в повідомленні.

"Птахами СБС вночі 5 червня завдано масованого удару у нп Піонерське, ТОТ Донецької обл по ТПД 90 ісап 51 армії рф - окремий інженерно-саперний полк (комплектований з хробаків Тюмені та Ямалу)", - повідомив Мадяр.

Цей полк мінував та будував лінію Суровікіна на Херсонському та Запоріжському напрямках, виконував саперні завдання на Бахмуті та Авдіївці.



Окрім бойових завдань, здійснює підготовку фахівців інженерно-технічної справи, розробку та впровадження нових перспективних боєприпасів.



"Ми вас шукаємо і ретельно розробляємо, екзотичні хробаки.

Мастіть очечо і пускайте тушканів щоночі", - звернувся Мадяр до окупантів.

Горіли вночі:

фури,

логістика та

підстанції, включно до Маріупольського порту.

Операція за розробки та координації новоствореного Центру глибинних уражень СБС.



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